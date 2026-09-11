​Sorpresa en Racing: Miljevic no será titular ante Huracán 

La derrota contra Atlético Tucumán pudo significar más que una nueva frustración para Racing. Último en la Zona B del Clausura y con las críticas a viva voz en contra de Diego Milito, el partido del domingo contra Huracán acaso sea un verdadero punto de quiebre. No solamente pensando en el objetivo de intentar acercarse al top 8, sino porque Juan Pablo Vojvoda se está jugando mucho.

La realidad que vive Racing con Vojvoda

Si bien tiene la banca de jugadores y dirigentes, fue el propio técnico quien empezó a hablar de plazos. “Me duele muchísimo no ganar, es una de las primeras veces que me ocurre esto en mi carrera. Es lógico que aparezcan inquietudes y las acepto. Pero yo no me pongo plazos, acepto las realidades también”. sostuvo en conferencia de prensa. De forma inconsciente, aunque fue para negarlo, los plazos ya empiezan a sobrevolar Avellaneda. Y más después de lo mostrado en el Cilindro, con los dos cambios en la primera media hora cuando su Racing estaba siendo totalmente desbordado por el equipo de Falcioni.

Uno de los que salió y fue silbado fue Matko Miljevic. El 10 se mostró sorprendido por ser reemplazado e intentó irse al vestuario, pero fue frenado por Duván Vergara. De cara a lo que viene, el ex Huracán no jugará justamente contra su ex equipo. El propio Vojvoda ya se lo habría comunicado minutos antes de la práctica de fútbol de ayer, que no contó con Miljevic entre los titulares. ¿Tirón de orejas o solamente un cambio táctico pensando en Huracán?

Zaracho va por Miljevic ante Huracán

Según lo que probó el entrenador, Matko será reemplazado por Zaracho en uno de los dos cambios que asoman para visitar el domingo, desde las 21.30, el Ducó. El otro marcaría el ingreso de Lodico por Conechny, volviendo posiblemente al 4-4-2 y abandonando los tres delanteros no rindieron ante el Decano. Fue la primera prueba, aunque es cierto que el DT luego probó con Conechny y Miljevic para volver a probar algo parecido de lo que se vio sin resultados ante Atlético.

“Si cometo equivocaciones o si cometí errores en el equipo inicial, los trato de revertir ni bien me doy cuenta. A los 25’ yo ya me daba cuenta, veía que no estaba funcionando. Eso no es la primera vez que lo hago en mi carrera, si yo veo que no funciona, cambio, ¿Qué voy a esperar?”, supo decir el técnico sobre los cambios que sorprendieron. Y dijo sobre el presente: “Es un momento muy difícil, tanto para los jugadores, como para la institución y para mí. Soy uno de los responsables, o el mayor responsable, de lo que pasa con el equipo”.

Los 11 de Racing, entonces, serían Cambeses; Cannavo, Matías Pérez, Rojo, Rodríguez; Zaracho, Leonel Pérez, Ortegoza, Lodico; Maravilla y Lautaro Díaz.

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