28 agosto, 2026 22:08
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​Arrancó la fecha 7 del Clausura: los resultados y posiciones 

  

El Torneo Clausura continúa su marcha y poco a poco empieza a acercarse a las etapas decisivas. Y en ese sentido, este viernes comenzó la fecha 7 con el triunfo de Unión ante Sarmiento, por el interzonal. Luego, a las 21.30, Boca recibe a Lanús en el primer partido de la Zona B.

Los resultados de la fecha 7

Unión 4 (C. Tarragona -2-, I. Malcorra y E. Ramírez) – Sarmiento 1 (J. Mavilla) (Interzonal)

Así se juega la fecha siete del Clausura
Viernes 28 de agosto

21.30 Boca – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 29 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 30 de agosto

15.00 Banfield – River (Zona B) -ESPN Premium-

17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B) -TNT Sports-

19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 31 de agosto

19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

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