​Arrancó la fecha 7 del Clausura: los resultados y posiciones 

El Torneo Clausura continúa su marcha y poco a poco empieza a acercarse a las etapas decisivas. Y en ese sentido, este viernes comenzó la fecha 7 con el triunfo de Unión ante Sarmiento, por el interzonal. Luego, a las 21.30, Boca recibe a Lanús en el primer partido de la Zona B.
Los resultados de la fecha 7
Así se juega la fecha siete del Clausura
Viernes 28 de agosto
21.30 Boca – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Sábado 29 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Domingo 30 de agosto
15.00 Banfield – River (Zona B) -ESPN Premium-
17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B) -TNT Sports-
19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Lunes 31 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-