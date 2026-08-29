​El mensaje del médico que operó a Aranda: “Vas a volver más fuerte” 

La primera parte de esta larga etapa, tanto para Tomás Aranda como para un Boca que pierde a una de sus joyas y máximas figuras, ya se cumplió. el volante fue operado con éxito, acompañado en la previa por Marcelo Delgado, y quedó en observación en el Sanatorio de La Trinidad San Isidro. El club incluso emitió un comunicado en el que informó que la intervención por la fractura de peroné de la pierna derecha había salido bien. Y ayer a la mañana, el jugador de 19 años recibió el alta médica.

Ahora empieza la otra parte: una recuperación lenta, con el objetivo de volver recién en 2027. La lesión le demandará, al menos, entre cuatro y cinco meses de recuperación, con sesiones de kinesiología, trabajos físicos y, más adelante, tareas con pelota. Recién después podrá pensar en sumarse con normalidad, posiblemente durante la pretemporada del próximo año, algo que le serviría para recuperar ritmo.

Y en esa línea, fue la publicación del doctor Jorge Batista, el médico de Boca, que posteó en sus redes una foto con el chico, similar a la del Chelo, y le escribió unas lindas palabras. “ Siempre se vuelve más fuerte! Hasta D10S pasó por una situación pareciado y se recuperó a full. Pronto recuperación Tomy querido. Hoy es el día 1 de la rehabilitación pensando ya en la vuelta”, posteó mientras la Joya ya descansaba en su casa

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