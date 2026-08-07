​Lamine Yamal revolucionó Colombia: posó con la camiseta y cantó una canción viral con los hinchas 

El que es campeón celebra como quiere. Y Lamine Yamal lo tiene más que claro. Tras consagrarse en el Mundial 2026, el delantero de España aprovechó sus vacaciones en Colombia, donde causó furor: posó con la camiseta cafetera, cantó una canción viral con los hinchas e, incluso, se tomó una foto con el alcalde de Medellín.

Justo antes de regresar a la actividad con el Barcelona, el atacante pasó por la Feria de las Flores, un destacado evento cultural de la región. Allí, acompañó a Ryan Castro (artista que popularizó un célebre tema durante la Copa América 2024) y lo cantó.

Luego de bailar y entonar varios hits, tomó el micrófono para hacerle llegar su cariño a los simpatizantes presentes. ” Gracias por todo. Muy contento de estar acá“, reconoció.

El mensaje del alcalde de Medellín tras recibir a Lamine Yamal

Con una foto en la que se lo puede apreciar abrazando al hombre del Barcelona, el alcalde de la ciudad no dudó en felicitarlo por la conquista y agradecerle la visita.

“Bienvenido Lamine Yamal a Medellín y a Colombia. Que orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra Medellín y de nuestra gente. Te coronaste campeón del mundo con España hace tan solo dos semanas y hoy estás disfrutando entre nosotros, en medio de nuestra Feria de las Flores. Increíble”, escribió Fico Gutiérrez en sus redes sociales.

Lamine Yamal y Fico Gutiérrez. (EFE) Lamine Yamal y Fico Gutiérrez. (EFE)

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