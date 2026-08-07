​Tapia: “El plan A, el plan B y el plan C es Scaloni” 

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue contundente en su deseo de renovar el contrato del técnico de la Selección Argentina. “El plan A, el plan B y el plan C es Scaloni”, aseguró el dirigente. Esto lo dijo el día después de que el Comité Ejecutivo, por unanimidad, respaldó su postura.

El dirigente también expuso su intención de continuar por lo menos un periodo más al frente de la entidad, al anticipar que quiere ser presidente durante el Mundial 2030, y su actual mandato es hasta 2028. Lo hizo en una entrevista con el programa Presión Alta, de TyC Sports, señal que emitió avances de la nota.

El presidente de la AFA avisó que el DT es el plan A, B y C para dirigir a la Selección. Fuente: TyC Sports.

“Hay gente a la que le molesta que la Selección Argentina siga ganando títulos o le parece que le molesta que el pueblo argentino esté contento”, opinó el dirigente.

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Scaloni con Chiqui Tapia (@tapiachiqui). Scaloni con Chiqui Tapia (@tapiachiqui).

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