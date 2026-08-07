​Bomba en España: Rodri le dijo que no al Real Madrid y estaría a un paso del Barcelona 

¡Bombazo desde España! Desde el otro lado del Océano Atlántico aseguran que el MVP del Mundial 2026 ya tiene definido su nuevo destino. Sí, Rodri volverá a LaLiga. Pero no será al Real Madrid, como venía sonando en los últimos días post triunfo ante la Scaloneta, sino que se vestirá con los colores del Barcelona.

La prensa, tanto de Madrid como de Barcelona, informaron este jueves por la tarde que el mediocampista todoterreno del Manchester City le habría dicho que no al Merengue de José Mourinho para ponerse a las órdenes de Hansi Flick en el Blaugrana, en un movimiento que sacudirá al mercado de pases del Viejo Continente.

Rodri, a un paso del Barcelona

Tras ser una de las figuras principales de la Roja en la Copa del Mundo que terminó en vuelta olímpica ante Argentina en Nueva Jersey, el volante surgido en el Villarreal y de paso por el Atlético de Madrid, se había convertido en uno de los personajes del mercado.

Todos los caminos parecían conducir a la Casa Blanca: desde hacía varios días que Florentino Pérez y los directivos del Merengue venían negociando para quedarse con una pieza fundamental para el mediocampo del nuevo esquema de Mou en el Merengue.

Sin embargo, según publicaron el Diario As y Diario Marca, este jueves se dio vuelta la tortilla. El volante le dijo que no al Madrid y autorizó al Barcelona a entablar negociaciones directas con el City para concretar la operación.

Por su parte, desde Cataluña revelaron que el pase podría concretarse en una cifra que va desde los 50 a los 60 millones de euros. El Blaugrana habría acelerado a fondo luego de enterarse que las negociaciones con el Merengue estaban estancadas.

De confirmarse el fichaje, Flick pasaría a tener el mejor mediocampo de toda Europa : con Rodri y Pedri como figuras estelares. Aunque también cuenta con Gavi, Frenkie de Jong (lesionado) y Dani Olmo, entre otros.

Rodri, MVP del Mundial. Rodri, MVP del Mundial.

¿Cómo afecta este fichaje a la llegada de Julián Alvarez al Barcelona?

El traspaso de Rodri al Barcelona afectaría directamente la llegada de Julián Alvarez al Camp Nou. Aunque en los últimos días se había reactivado el interés por el ex River, esta operación (con el fuerte gasto por parte del Culé) podría terminar con las chances del cordobés de mudarse a la Ciudad Condal.

El martes por la tarde, Deco (director deportivo) había viajado para reunirse con el agente del delantero de la Selección. Aunque desde el FCB, al encontrarse con la chance de romper el mercado con Rodri, harían la mayor inversión en ese sector de la cancha.

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