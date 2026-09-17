​La emotiva respuesta de De Paul sobre la despedida de Messi de la Selección 

El countdown empezó a correr el martes. Y no se detendrá hasta el 6 de octubre. Para los argentinos, una fecha que quedará grabada en la historia pues será la última vez de Lionel Andrés Messi Cuccittini con la camiseta de la Selección Argentina. El adiós. La despedida que tanto cuesta imaginar después de tantas alegrías. Del póster, de la resiliencia, de los goles inolvidables. Del Mundial tan cercano que no vino con la Cuarta pero sí con actuaciones inolvidables del capitán. El que le puso punto final a su era a través de una carta pública. Y que ahora gozará del merecido bonus track.

Nadie quiere pensar en ese día. Ninguno de los futboleros, al menos. Rodrigo De Paul está incluido en ese subconjunto de la población mundial que idolatra a Leo. En su caso, doblemente especial: se trata de un amigo. De su ladero en cancha y de su compañero de vivencias en la Argentina pero también en Miami. Por eso, al ser consultado sobre esa última vez, en ese Argentina-Benín en el Monumental, el #7 evitó proyectar. Porque le cuesta. Porque es difícil imaginarlo.

Messi, el Kily y De Paul (AFP). Messi, el Kily y De Paul (AFP).

“No me lo puse a pensar. Tampoco quiero pensar mucho en ese día porque es muy emotivo. Vamos a despedir al que nos dio tantas alegrías, al que hace muchos años nos hace ilusionar. Es una de las cosas más lindas que tiene el ser humano. Ya tocará el momento de la emoción”, dijo Rodrigo luego de ganar la Campeones Cup, su segundo trofeo levantado con el Inter Miami. Otro más junto a Messi.

Después de mucho tiempo, De Paul sabe que no volverá a coincidir con Leo en la cancha vistiendo la camiseta que más ama: la Albiceleste. Fueron 48 presentaciones juntos; llegarán a 49 en Núñez: el Motorcito -al igual que Giovani Lo Celso- viajará especialmente para participar de ese encuentro (no estará ante Bolivia ni Burkina Faso). Habrá otros 90 minutos que se sumarán a los 3.436’ que ya compartieron en la Mayor. Con cuatro títulos juntos. Con tantas alegrías. Con una reivindicación de Leo que llegó de la mano de la entonces “nueva generación” que Rodri integraba. Fue, quizás, uno de los tantos que propició el ensamble perfecto del capitán.

Y ahora tocará el adiós en la Selección. Mientras está latente una nueva renovación, de la que De Paul podría quedar preso paulatinamente pensando en 2030, seguirán coincidiendo en Miami. Aunque todo lo vivido en tantas concentraciones, viajes, títulos, logros, regresará cuando vuelvan a compartir cancha con la Argentina. Un día en el que todavía prefiere ni pensar, Rodri. Para que las lágrimas no entren en offside. Ya habrá tiempo para la emoción.

Messi con el trofeo al MVP (AP). Messi con el trofeo al MVP (AP).

​