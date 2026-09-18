​Cristiano Ronaldo fue convocado por Portugal para la Liga de Naciones 

Es el vigente campeón de la Liga de Naciones e irá en busca de una nueva coronación con su figura más emblemática. Portugal (que luego del Mundial 2026 reemplazó a Roberto Martínez por Jorge Jesús como entrenador) citó a Cristiano Ronaldo para defender el título.

Cristiano Ronaldo con Portugal. (EFE) Cristiano Ronaldo con Portugal. (EFE)

El nuevo técnico, que coincidió con el capitán en Al Nassr tiempo atrás, incluyó al Bicho en la nómina para enfrentar a Gales, Noruega y Dinamarca. Teniendo en cuenta que recientemente dio a entender que este puede ser “su último año de carrera”, el torneo tendrá un condimento especial para él y sus compañeros.

Durante la Copa del Mundo, el astro se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en seis grandes citas, pero el torneo concluyó con una actuación discreta que culminó con la eliminación en octavos de final frente a España, que se consagró campeona.

Cristiano Ronaldo con Portugal. (REUTER) Cristiano Ronaldo con Portugal. (REUTER)

¿Cuándo juega Portugal en la Liga de Naciones?

Portugal comenzará su camino en la Liga de Naciones el jueves 24 de septiembre, momento en el que recibirá a Gales desde las 15.45 horas de Argentina. Luego, chocará con Noruega (al que enfrentará dos veces en cuestión de semanas) y finalmente hará lo mismo ante Dinamarca.

Portugal vs. Gales (24/09)

Noruega vs. Portugal (27/09)

Dinamarca vs. Portugal (01/10)

Portugal vs. Noruega (04/10)

La lista completa de convocados de Portugal para la Liga de Naciones

Arqueros: Diogo Costa (FC Oporto), Rui Silva (Sporting CP) e Samuel Soares (Benfica).

Defensores: Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal CF), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

Mediocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG) y Bernardo Silva (Real Madrid).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fábio Silva (BV Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus FC), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea FC) y Rafael Leão (Galatasaray).

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