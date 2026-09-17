​Pucho Castro, héroe de Estudiantes: de “esto es algo soñado” a “queremos ir por todo” 

El zurdazo, violento, preciso y letal, fue soñado. Alexis Castro fue el héroe de Estudiantes ante Corinthians. Luego de recibir un pase atrás de Palacios, descerrajó una volea impresionante para silenciar Itaquera y sentenciar la victoria del equipo de La Plata. “¡Dale viejo, ya lo pasamos!”, gritó, con el puño apretado, una vez consumada la clasificación en San Pablo.

Pucho, tal como lo apodan, fue crucial durante toda la serie contra el Timao. En el partido de ida fue el encargado de poner en ventaja al Pincha: abrió la cuenta a los cuatro minutos de la primera etapa de un duelo que luego terminó 1-1.

“Esto es una alegría enorme, algo soñado. Este grupo viene luchando desde hace mucho tiempo. Venimos soñando mucho, haciendo las cosas muy bien. Jugamos en una cancha enorme, que estaba repleta. Fuimos justos ganadores. Esto es algo soñado”, comentó el experimentado volante zurdo de 31 años.

Castro, quien llegó a Estudiantes proveniente de Nacional de Montevideo, lleva disputados 65 partidos en el club platense, en los que convirtió diez goles y además sumó dos asistencias. Sus dos gritos ante el Timao quedarán grabados a fuego en su memoria y en la de los hinchas del Pincharrata, que volverán a ver a su equipo en una semifinal de Copa Libertadores, algo que no sucedía desde el 2009, cuando se consagró campeón de la mano de Juan Sebastián Verón, quien hoy es el presidente del club.

El festejo de Castro. (Foto: EFE) El festejo de Castro. (Foto: EFE)

“Tenemos el torneo local y la Copa Argentina. Estamos peleando muchos frentes y queremos ir por todo. Ahora tenemos que descansar y pensar en lo que viene”, comentó el mediocampista ofensivo. Estudiantes no se quiere bajar de ningún tren: en el Torneo Clausura marcha 11° en la Zona A y deberá repuntar para meterse en playoffs, mientras que en la Copa Argentina deberá disputar los cuartos de final contra Platense, el domingo 27. Castro, como todo el Pincha, se ilusiona.

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