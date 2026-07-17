​La viral reacción de Messi y los jugadores de la Selección por la botella de Pickford con el machete para los penales: qué decía de cada uno 

Mientras Argentina deliraba con una nueva clasificación al Mundial y los jugadores de la Selección festejaban junto a todos los hinchas que se negaban a abandonar el estadio de Atlanta tras la espectacular victoria 2-1 ante Inglaterra, el masajista del plantel, Daddy D’Andrea, apareció con un tesoro invaluable: la botella de Jordan Pickford, con el machete del arquero inglés por si el partido llegaba a los penales.

Dicho souvenir, no tardó en llegar a las manos de Lionel Messi y el particular momento quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. El capitán, junto a Nico González, repasó inmediatamente qué había puesto el arquero inglés sobre él. Y, tras el asombro inicial, sonrió al ver la respuesta: “amagar a la izquierda, tirarse a la derecha”.

El posteo de Luis Martín con la botella de Pickford. El posteo de Luis Martín con la botella de Pickford.

Luego Daddy le mostró la botella a Enzo Fernández, quien después de mirarla durante unos segundos, bromeó: “La próxima la pico”. Claro, es que en su descripción, Pickford anotó: “Quedarse en el centro”.

Pickford es reconocido en el fútbol inglés por su estilo meticuloso. Por eso, si bien sorprendió el detalle y la prolijidad de su machete, era de esperarse que ya tuviera ampliamente estudiados a todos los pateadores argentinos. Incluso, hasta incluyó a Gerónimo Rulli, arquero suplente de la Selección.

Ya sin las cámaras siguiendo, la botella fue pasando de mano en mano y llegó también a Luis Martín, preparador físico de la Selección, quien compartió en su cuenta de Instagram una foto de la botella, con un firme mensaje: “Lástima, no teníamos los mismos planes che”.

Jordan Pickford, el arquero de Inglaterra. Foto: Juano Tesone / enviado especial Jordan Pickford, el arquero de Inglaterra. Foto: Juano Tesone / enviado especial

La foto nos dio la posibilidad de disfrutar con claridad del machete de Pickford, con las detalladas notas sobre cada jugador. Y en Olé, las repasamos.

El detalle de la botella de Pickford

MESSI: FAKE LEFT – DIVE RIGHT (Amagar a la izquierda – tirarse a la derecha)

MONTIEL: DIVE LEFT (Tirarse a la izquierda)

PAREDES: STAND LEFT – DIVE RIGHT (Quedarse a la izquierda – tirarse a la derecha)

MAC ALLISTER: DIVE RIGHT (Tirarse a la derecha)

FERNANDEZ: STAND CENTRAL (Quedarse en el centro)

GONZALEZ: HOLD – REACT (Esperar – reaccionar)

ALVAREZ: DIVE LEFT (Tirarse a la izquierda)

LAUTARO MARTINEZ: DIVE RIGHT (Tirarse a la derecha)

DE PAUL: STAND RIGHT – MOVE CENTRAL – DIVE LEFT (Quedarse a la derecha – moverse al centro – tirarse a la izquierda)

ALMADA: FEEL ON THE DAY (Decidir en el momento)

OTAMENDI: DISGUISE RIGHT – DIVE LEFT (Amagar hacia la derecha – tirarse a la izquierda)

LOPEZ: DIVE RIGHT – TRAIL LEG (Tirarse a la derecha – dejar la pierna de arrastre)

PALACIOS: DIVE RIGHT – POSITIVE STEP – GO! (Tirarse a la derecha – Paso adelante – ¡ir!)

LO CELSO: FAKE RIGHT – DIVE LEFT (Amagar a la derecha – tirarse a la izquierda)

PAZ: DIVE LEFT (Tirarse a la izquierda)

MEDINA: HOLD – DIVE LEFT (Esperar – tirarse a la izquierda)

BARCO: HOLD – DIVE RIGHT (Esperar – tirarse a la derecha)

LISANDRO MARTINEZ: HOLD – DIVE LEFT (Esperar – tirarse a la izquierda)

MOLINA: STAND RIGHT – DIVE RIGHT (Quedarse en la derecha – tirarse a la derecha)

TAGLIAFICO: DIVE LEFT (Tirarse a la izquierda)

SIMEONE: DIVE RIGHT (Tirarse a la derecha)

SENESI: DIVE RIGHT (Tirarse a la derecha)

RULLI: DIVE LEFT (Tirarse a la izquierda)

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