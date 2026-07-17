​Julián Álvarez, tras el triunfazo ante Inglaterra: “Hacemos lo que hacemos toda la vida: jugar al fútbol” 

Sonó el silbato y se desplomó en el suelo, al unísono con otros compañeros que repitieron la escena. Como para no hacerlo: no pudo convertir esta vez, como contra Suiza con un golazo inolvidable, pero se corrió todo. Como lo hace siempre. Julián Álvarez fue otro de los titulares que dejó todo para que la Selección Argentina pudiera darle vuelta el partido a Inglaterra por 2-1 y meterse a la final del Mundial 2026, la segunda de manera consecutiva. Un hecho que, explicó, post partido, es posible porque “dejando todo hasta el final, las cosas llegan”.

“Impresionante. Una locura por todo lo que sabíamos de la previa, de un partido tan importante, una semifinal del mundo. Y nada, cómo se dio sobre el final y todo, así que muy contentos”, dijo el delantero de 26 años en zona mixta, donde dialogó con Olé y otros medios.

Y le dio valor también al empuje de los hinchas tras el empate parcial para poder conseguir el triunfo: “Muy emotivo cómo se dio todo. Después del gol de Enzo, cómo sentimos esa energía de la gente… Sabíamos que estaba a nuestro favor, que se nos iba a dar. Después ahí una jugada muy buena de Leo, golazo de Lautaro para pasar a otra final, que no es poca cosa”.

Describió una “emoción muy grande” de parte de él y de todo el grupo pero aclaró, al mismo tiempo, sobre este partido tan especial por la historia que pesa entre Argentina y el rival, que ninguno quiere “decir cosas raras para no equivocarnos con cualquier palabra y que se arme algo”, pero que “todos sentimos lo mismo que los argentinos y adentro de la cancha tratamos de llevar eso adentro y representar al pueblo a nuestra manera”.

Sobre el empuje, esta garra de la Selección que nunca se da por vencida, Julián explicó que es una característica que el equipo demostró en todo este ciclo con Lionel Scaloni al mando: “En todo el proceso de todos estos últimos años el equipo ha demostrado que siempre está, que está ahí. Es verdad que no sé cuántas veces nos había pasado de ir perdiendo así. Bueno, nos pasó en este Mundial dos veces y es jodido. Pero bueno, la gente bancando, nosotros luchando… Dejando todo hasta el final, las cosas llegan”.

En la misma línea, el nacido en Calchín señaló que la razón por la que pueden jugar bien aún a pesar de tanta tensión es sencilla: “Creo que también hacemos lo que hacemos toda la vida: jugar al fútbol”.

“Si bien están las emociones y todo lo que conlleva jugar una semifinal del mundo, pero nada, dentro de la cancha tratar de hacer lo que hiciste siempre. Es verdad que afuera se sufre mucho más, pero adentro de la cancha entregarse al máximo y dar el 100%”, agregó.

“Sabíamos que iba a ser difícil, pero sí que el pensamiento era positivo, de llegar a otra final. Y bueno, con toda esa energía nuestra y de la gente, se dio”, concluyó la Araña.

Julián, ante Inglaterra. (Foto: EFE) Julián, ante Inglaterra. (Foto: EFE)

@hernanclaus – enviado Olé

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