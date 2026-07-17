​La llave de la Copa Argentina: los cuatro partidos que definen los octavos de final 

La Copa Argentina cierra sus 16avos de final en medio del fervor popular por Argentina finalista del Mundial 2026: se juegan los cuatro partidos que faltan de 16avos de final. Este jueves, Racing enfrentará a Defensa y Justicia (Belgrano espera en octavos) mientras que Boca juega con Sarmiento (Vélez en la próxima ronda).
La secuencia se completa este viernes con San Lorenzo-D. Riestra (Gimnasia en octavos) y River-Aldosivi (Independiente Rivadavia, el rival en la siguiente instancia).
Independiente, Atlético Tucumán, Platense, Vélez, Gimnasia LP, Midland, Banfield, Belgrano, Instituto, Estudiantes LP, Barracas Central e Independiente Rivadavia.