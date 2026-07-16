​El posteo de Messi y las respuestas emotivas de Di María, Colapinto y Lisandro Martínez 

Lionel Messi posteó un mensaje en Instagram horas después del triunfo de Argentina, 2 a 1 sobre Inglaterra, en la semifinal del Mundial 2026. “A LA FINAL!!!!! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Vamos Argentina carajo!!!! #TodosJuntos”, escribió la Pulga, con imágenes del partido y de los festejos.

El texto tuvo réplicas muy emotivas. Lisandro Martínez escribió: “Te amo Leo!!!!”. Gerónimo Rulli, arquero suplente: “¡Cabra!”. Ángel Di María, ex compañero, puso: “Muchas gracias capitán. Gracias”.

Antonella Roccuzzo, esposa de Leo, escribió: Sos increíble amor!!! Gracias por tanto!!! Vamoooos!!!!!”.

Franco Colapinto: “Gracias, gracias, gracias 🙏🏼 d10s”.

Germán Cano, delantero argentino del Fluminense, puso: “Te amo Leo. No sé qué más decirte , estaremos ahí en la final apoyando a todos”.

Marcelo Tinelli: “GRACIAS ETERNAS LEO!! Gracias por tanto amor entregado a todos los argentinos. TE AMAMOS”.

Wanchope Ábila: “Con vos todo es diferente Leo, sos nuestros Dios. Descansa”.

Emanuel Gigliotti: “GRACIAS ETERNAS LEO!! Gracias por tanto amor entregado a todos los argentinas. TE AMAMOS”.

El abrazo de Leo con Enzo Fernández (AP). El abrazo de Leo con Enzo Fernández (AP).

Messi abraza a Lautaro (Juano Tesone). Messi abraza a Lautaro (Juano Tesone).

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