​Con dos jugadores de selección: el uno por uno del Banfield que buscará el pase ante Boca 

Todavía con la resaca de los festejos por la consagración en la Tabla Anual, Boca viajará a Mendoza en busca de otra alegría para estirar la celebración. Pero del otro lado tendrá a un Banfield que necesita dar el golpe y encontrar en la Copa Argentina una alegría que le fue esquiva durante todo el año.

Es que para el Taladro, el hecho de meterse en la final representa una oportunidad de oro para maquillar una temporada flojísima. No logró clasificarse a los playoffs en ninguno de los dos torneos y llega al cierre del año con preocupación por su situación de cara a la pelea por la permanencia en 2027.

Con un plantel que combina nombres de experiencia con una fuerte presencia de juveniles surgidos del Predio Luis Guillón, Olé te cuenta cuáles son las armas del equipo de Pedro Troglio para intentar dar el batacazo ante el reciente campeón.

Banfield, en los cuartos de final ante Riestra. Banfield, en los cuartos de final ante Riestra.

Diego Rodríguez (arquero)

El Ruso llegó a Banfield en agosto de 2026 para aportar experiencia bajo los tres palos y rápidamente tomó un lugar de referente dentro de un plantel de en su mayoría jóvenes. Surgido de Independiente, construyó una extensa trayectoria que incluyó pasos por Rosario Central, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Godoy Cruz, Argentinos Juniors y el fútbol griego. En la Copa Argentina, después de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo marginó durante varios meses, el arquero de 37 años volvió a la titularidad y fue decisivo en la tanda ante Deportivo Riestra en cuartos de final. No solo le atajó el remate a Carlos Quintana, también convirtió el propio y selló la clasificación a semifinales. Fue subcampeón de la competencia federal con Central Córdoba en 2019 y con Argentinos Juniors en 2025.

Diego Rodríguez, Banfield. Diego Rodríguez, Banfield.

Juan Luis Alfaro (lateral derecho)

El paraguayo llegó desde Nacional en 2025 luego de disputar la Copa Sudamericana con el conjunto guaraní. Desde su arribo, se ganó un lugar en la consideración de Pedro Troglio y es una de las alternativas para darle firmeza al fondo, con una buena capacidad para ganar duelos individuales y también para pasar al ataque. Su contrato vence a fin de año y por el momento no hay certezas sobre una posible renovación.

Santiago Daniele (zaguero central)

Categoría 2005, es una de las apuestas jóvenes de la defensa. Llegó procedente de Chacarita y encontró en Banfield la posibilidad de empezar a sumar experiencia en Primera División. Su presencia en el equipo titular refleja la apuesta de Troglio en los pibes del club.

Nicolás Meriano (zaguero central)

Con 25 años, ya acumula un recorrido importante en el fútbol argentino. Surgido de Belgrano, debutó en Primera División en 2021, cuando pasó a préstamo a Rosario Central y tuvo su estreno frente a Estudiantes. Después regresó a Córdoba y fue parte del equipo que consiguió el ascenso a Primera en 2022, llegó a disputar 69 partidos y también tuvo participación en la Copa Sudamericana 2024, en la que sumó cuatro presentaciones. En agosto de 2025 llegó a Banfield a préstamo y rápidamente se ganó un lugar en la defensa. Tiene un gran aporte en el juego aéreo del equipo.

Ignacio Abraham (lateral izquierdo)

Llegó al Taladro en enero de 2025, procedente de Estudiantes de Río Cuarto, y si bien le costó “agarrar el ritmo de Primera”, según el propio jugador, se fue acomodando y hoy es uno de los futbolistas con mayor regularidad en el plantel. Juega sobre el sector izquierdo de la defensa y también en una línea de tres zagueros. Fue parte de una convocatoria de la selección de Siria y llegó a disputar tres encuentros internacionales.

Lautaro Gómez (volante)

Se mueve en la mitad de la cancha y tiene llegada al área rival. Sus números lo respaldan: registra seis goles en la temporada 2026, una cifra que lo ubica como el mayor artillero del equipo en lo que va del año.

Brandon Oviedo (volante)

Aunque también puede desempeñarse como zaguero central, Pedro Troglio lo utiliza como volante, posición en la que aporta principalmente en la recuperación y salida desde el fondo. Debutó en Primera en noviembre de 2024 después de formarse en las categorías juveniles, y tras superar una importante lesión de ligamentos volvió a ganarse un lugar en el equipo. En esta Copa Argentina fue titular ante Midland y Riestra y convirtió su penal en los cuartos.

Tomás Adoryan (volante ofensivo)

Uno de los tantos pibes surgidos del Predio Luis Guillón. El futbolista de la selección armenia suele jugar como mediocampista creativo, recibe entre líneas y tiene mucha participación en la construcción ofensiva. Acumula dos goles y dos asistencias en el Clausura y fue el encargado de convertir el tanto que le dio al Taladro una vida más ante Riestra en el 1-1 que luego se definió desde los doce pasos (en el que metió su penal). También había marcado en los cuartos de final ante Midland.

Tomás Adoryan, Banfield. Tomás Adoryan, Banfield.

Federico Medina (extremo)

Otro de las Inferiores. Con 22 años, es la principal arma de Banfield para desequilibrar por afuera. Se caracteriza por su velocidad y movilidad en ataque, aunque también retrocede para colaborar en la recuperación. Regresó de un préstamo a Cerro Largo de Uruguay a comienzos de 2026 y de a poco fue ganando terreno en la consideración de Pedro Troglio: jugó 12 de los 16 partidos en este torneo.

Adrián Balboa (centrodelantero)

El uruguayo de 32 años llegó a Banfield en septiembre de 2026, después de un breve paso por el fútbol ruso. En enero había dejado Racing, donde disputó 40 partidos, convirtió siete goles e integró el plantel campeón de la Recopa Sudamericana 2025, para sumarse al FC Pari Nizhny Novgorod debido a que “el fútbol argentino es demasiado exigente” según explicó. Pero unos meses después, Rocky regresó para incorporarse al Taladro a préstamo, donde suma varias titularidades y dos goles, uno de ellos en el último clásico ante Lanús. Antes había tenido pasos por Unión, Belgrano, Patronato, Sarmiento, Defensor Sporting y Deportivo Pereira, entre otros.

Adrián Balboa, Banfield. Adrián Balboa, Banfield.

David Zalazar (extremo)

Con el pase perteneciente a Talleres, llegó a Banfield en busca de continuidad y fue ganando protagonismo en el equipo de Pedro Troglio. Puede desempeñarse por cualquiera de las dos bandas, aunque con el entrenador pasó a jugar principalmente por izquierda. Se destaca por su velocidad y capacidad para encarar en el uno contra uno, además de tener buena participación en la generación de juego y ser el dueño de la pelota parada. La salida de Bruno Sepúlveda le abrió más espacio en el equipo.

​