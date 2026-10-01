​La Selección repitió una curiosa fórmula: cuatro goles y cuatro goleadores 

La goleada ante Bolivia dejó mucho más que un 4-0. Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y José Manuel López fueron los encargados de marcar los cuatro goles y, de paso, hicieron que la Selección repitiera una particularidad que se dio apenas tres veces desde que Lionel Scaloni asumió como entrenador.

El primer antecedente fue en 2018, frente a Irak, durante el inicio del ciclo. El segundo llegó siete años después, con la goleada 4-1 ante Brasil por las Eliminatorias. Y el tercero apareció ahora, en el 4-0 frente a Bolivia.

Tres partidos, doce goles y once goleadores diferentes. Hay, además, un nombre que se repite, Lautaro Martínez, presente tanto en aquella goleada a Irak como en la más reciente.

Lautaro, presente en dos de las tres goleadas. (Reuter) Lautaro, presente en dos de las tres goleadas. (Reuter)

Lautaro y el primer antecedente de 2018

El 11 de octubre de 2018, Argentina goleó 4-0 a Irak en un amistoso disputado en Arabia Saudita. Era apenas el comienzo del ciclo de Scaloni, que por entonces dirigía a la Selección de manera interina. Lautaro Martínez abrió el marcador a los 18 minutos. El delantero conectó de cabeza un centro desde la izquierda de Marcos Acuña y marcó su primer tanto de la noche.

En el segundo tiempo, Roberto Pereyra ingresó desde el banco y amplió la diferencia a los 53 minutos. El equipo argentino dominaba la pelota y tenía el partido bajo control ante un rival que había planteado una línea de cinco defensores. A ocho minutos del final, Germán Pezzella marcó el tercero de cabeza tras un tiro de esquina. Y en el último minuto, Franco Cervi convirtió el 4-0 definitivo.

Franco Cervi y el gol que selló el 4-0. (EFE/Ahmed Yosri) Franco Cervi y el gol que selló el 4-0. (EFE/Ahmed Yosri)

Brasil y Bolivia, los otros dos capítulos

Tuvieron que pasar más de seis años para que la fórmula de cuatro goleadores distintos volviera a aparecer. En marzo de 2025, Argentina aplastó 4-1 a Brasil en el Monumental y volvió a repartir sus tantos entre cuatro jugadores.

Julián Álvarez marcó el primero a los cuatro minutos. Enzo Fernández amplió la ventaja a los 12′, después de una jugada colectiva que tuvo una extensa secuencia de pases. Brasil descontó con Matheus Cunha, pero Alexis Mac Allister convirtió el tercero y Giuliano Simeone selló el 4-1.

Giuliano y el gol que selló el 4-1. (EFE/ Luciano González) Giuliano y el gol que selló el 4-1. (EFE/ Luciano González)

Ahora, frente a Bolivia, la fórmula volvió a aparecer. Lautaro Martínez fue el encargado de abrir el camino y después se sumaron Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López. Así, la Selección volvió a repartir sus cuatro goles entre cuatro futbolistas diferentes y alcanzó otra vez una goleada con una particularidad que, dentro de la era Scaloni, solamente se había dado en dos oportunidades.

Así quedaron los tres únicos partidos de la era Scaloni con esta particularidad:

Irak 0-4 Argentina (2018): Lautaro Martínez, Roberto Pereyra, Germán Pezzella y Franco Cervi.

Argentina 4-1 Brasil (2025): Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone.

Argentina 4-0 Bolivia (2026): Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

Nico Paz y su segundo gol con la Albiceleste. (EFE/ Ivana Maritano) Nico Paz y su segundo gol con la Albiceleste. (EFE/ Ivana Maritano)

Doce goles en total y once jugadores diferentes. Lautaro es el único que consiguió meterse dos veces en esta lista.

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