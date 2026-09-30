​Bomba en Portugal: Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección por conflictos con su DT 

Bombazo en la selección de Portugal. Este miércoles, y luego de las crecientes tensiones con su entrenador Jorge Jesús, Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración del equipo en Dinamarca, a solo un día de un nuevo cruce por la Nations League. ¿Qué pasó?

Según informó el medio español Marca, el Comandante habría dejado la concentración en una camioneta negra de la Federación Portuguesa, y tomaría un vuelo privado con destino a Madrid. Su decisión se conoció poco después de los últimos dichos del DT, quien había asegurado que “no hay ningún problema con Cristiano”, a pesar de rumores que señalaban que el delantero se había negado a entrenar el último martes.

Minutos después de que trascendiera su decisión de abandonar a su selección en plena fecha FIFA, el propio delantero, de 41 años, salió a aclarar la situación en sus redes sociales. “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección“, comenzó.

CR7 en la concentración de Portugal este miércoles. (EFE) CR7 en la concentración de Portugal este miércoles. (EFE)

Además, CR7 agregó: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”. El astro portugués cerró su mensaje deseándole buena suerte al equipo y a todos sus compañeros “sin excepción”. ¿Será su adiós definitivo a la selección?

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El comunicado completo de Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de Portugal

Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección.

A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué.

Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción.

¿Qué había dicho Jorge Jesús sobre la situación de Cristiano Ronaldo?

“Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, había asegurado el DT este mismo miércoles.

Jorge Jesus habló con Ronaldo tras el episodio del último partido (EFE). Jorge Jesus habló con Ronaldo tras el episodio del último partido (EFE).

Además, Jesús había afirmado que Cristiano participaría del entrenamiento de este miércoles con el equipo, a solo un día del choque ante Dinamarca por la tercera fecha de la Nations League (este jueves desde las 15.45): ” Ayer no se negó a entrenar. Francisco Conceição no entrenó por lesión, ni tampoco Félix, porque intentábamos aliviar la fatiga, y Cristiano Ronaldo hizo trabajo de gimnasio. Entrenará hoy”.

El detonante del enojo: banco en Oslo y salida sin jugar

El origen de la polémica se dio en el partido que Portugal ganó 2-1 en Oslo. Ronaldo comenzó como suplente y finalmente no ingresó. Antes del encuentro, Jorge Jesus había explicado que la decisión de no incluirlo entre los titulares estaba relacionada con la gestión física del delantero, de 41 años, que venía de jugar casi 70 minutos ante Gales.

Pero el tema creció después del partido. Cristiano había realizado movimientos de calentamiento durante el segundo tiempo, pero no entró y, apenas terminó el match, se fue directo hacia los vestuarios. El propio Jorge Jesus reconoció después que tendría que hablar con él sobre lo ocurrido.

El entrenamiento de Portugal del martes en el que no se vio a Cristiano (EFE). El entrenamiento de Portugal del martes en el que no se vio a Cristiano (EFE).

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