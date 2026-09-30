​Dolor en la montaña: murió una reconocida esquiadora francesa en la Argentina 

El mundo del esquí está de luto por una tragedia ocurrida en la Patagonia argentina. Juliette Willmann, reconocida esquiadora francesa de freeride de 29 años, murió este martes después de quedar atrapada por una avalancha en el Cerro Crestón, en la zona del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, Santa Cruz. Le Dauphiné Libéré

Willmann recorría desde hacía varias semanas Sudamérica junto con su esposo, el francés Pierre-Idris Mehdi, de 30 años. Ambos realizaban esquí de travesía cuando, alrededor de las 12.30, un corte de placa en el manto de nieve provocó el desprendimiento que los arrastró montaña abajo. Mehdi pudo ser rescatado con vida y quedó fuera de peligro.

Juliette Willmann. Juliette Willmann.

La señal de una baliza de emergencia permitió conocer lo ocurrido y activó un importante operativo del que participaron Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Protección Civil y la Comisión de Auxilio El Chaltén, entre otros organismos. Personas que estaban en el lugar lograron desenterrar a los dos esquiadores antes de la llegada de los equipos oficiales y realizaron maniobras de reanimación a Willmann, pero no pudieron salvarla. Los rescatistas especializados llegaron al sector a las 16.58 y constataron su fallecimiento.

Nacida en Marsella y criada en el valle de Ubaye, Willmann creció en una familia profundamente vinculada al esquí. Su padre, Philippe, fue entrenador del equipo femenino francés de esquí alpino y su hermana Alison también integró seleccionados de Francia.

Juliette comenzó en el esquí alpino de competición, pero encontró su lugar en el freeride. En 2018 ganó el Freeride World Qualifier y ese resultado le abrió las puertas del Freeride World Tour, el principal circuito internacional de la especialidad. Compitió allí entre 2019 y 2022 y alcanzó el cuarto lugar de la clasificación general en 2021. Luego dejó la competencia para concentrarse en el esquí de alta montaña y diferentes proyectos audiovisuales.

Cerro Crestón. Cerro Crestón.

La francesa había mostrado en sus redes sociales distintos momentos de su recorrido por la Patagonia. Apenas dos días antes del accidente había publicado imágenes de una salida por el Cerro Madsen, también en las cercanías de El Chaltén, y expresado su felicidad por poder conocer las montañas del sur argentino.

Ese viaje terminó de la peor manera en el Cerro Crestón. La muerte de Willmann provocó este miércoles numerosas muestras de dolor dentro de la comunidad francesa del esquí, que despidió a una de las figuras que había llevado el freeride de la competencia hacia las grandes montañas.

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