​La reacción en redes del hincha de Central que se viralizó en medio del festejo trunco del Canalla 

La definición del título de campeón de la Liga Profesiona l dejó uno de los momentos más curiosos de los últimos años en el fútbol argentino. Mientras Boca ya celebraba el gol agónico de Enner Valencia ante Defensa y Justicia que le dio el campeonato, comenzaron a viralizarse videos de un festejo erróneo de Rosario Central. La confusión bajó desde las tribunas del Gigante de Arroyito y se trasladó al campo de juego, donde hinchas y algunos jugadores se sumaron a una celebración, que segundos después quedó inevitablemente trunca.

En medio de ese festejo, hubo un hincha que terminó siendo la cara visible de la confusión en Central, y su imagen no tardó en hacerse viral en redes sociales y en convertirse en el principal foco de los memes. Horas después de su viralización, Eric Grennon, el hincha en cuestión, explotó y apuntó contra todos, y con fuertes amenazas, en sus redes.

Las publicaciones del hincha de Central viral. Las publicaciones del hincha de Central viral.

“Uno por uno los voy a buscar hijos de puta. Si son tan picantes atrás de un teclado, vengan mano a mano, cagones de mierda. El que se la aguanta, me escribe y lo busco”, fue el primero de los mensajes de Grennon en su cuenta de Instagram. Y sumó: ” Y los que me están mandando solicitudes también. Sigan haciéndolo, me va a llevar un tiempo pero van a cobrar uno por uno”.

Las publicaciones del hincha de Central viral. Las publicaciones del hincha de Central viral.

Por otro lado, en sus estados de Whatsapp, agregó: “Paysandú y Mazza. El que se la aguanta, lo espero mano a mano. Uno por uno, pingüinos de mierda. Vamos a ver quién sale vivo”. Y cerró: “Vengan de a uno. ¿Son picantes por redes sociales? Los voy a apuñalar uno por uno”.

Las publicaciones del hincha de Central viral. Las publicaciones del hincha de Central viral.

Las publicaciones del hincha de Central viral. Las publicaciones del hincha de Central viral.

El erróneo festejo de los hinchas de Central y la reacción de los jugadores tras el triunfo de Boca

Rosario Central hizo lo que tenía que hacer: ganarle al descendido Estudiantes de Río Cuarto (2-0) en el Gigante de Arroyito. Su partido terminó y los jugadores del Canalla se agruparon a ver los últimos minutos del de Boca, el otro con el que peleaba el título de Liga (Argentinos también estaba en la lucha, pero cayó 2-0 contra Huracán). Llegó entonces el gol agónico de Enner Valencia en la Bombonera: 1-0 y estallido de los fanáticos xeneizes. Y las lágrimas en el rostro de los futbolistas del Canalla aparecieron. También un gesto de bronca de Ángel Di María, que estaba viéndolo desde el palco (no jugó porque estaba sobrecargado y Jorge Almirón lo quiso cuidar). Pero de la nada, un festejo incomprensible confundió a todos en Rosario…

Desde una de las tribunas del Gigante, un hincha gritó que habían anulado el gol de Valencia y ahí comenzó la confusión. Los jugadores del Canalla pasaron del llanto al festejo. Al igual que el resto de los hinchas. Incluso el DT Jorge Almirón, que sonrió de inmediato.

Algunos futbolistas del Canalla se largaron a correr y a celebrar por todo el campo de juego. Trepándose a los alambrados cara a cara con los hinchas. Y algunos fanáticos se metieron a la cancha a festejar también. A los minutos, lo que era una celebración desaforada en Arroyito, se enfrió de inmediato. Increíble suceso…

​