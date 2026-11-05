​La reacción de la Federación Portuguesa tras la renuncia de Cristiano Ronaldo y los detalles de su salida 

Lo que para el mundo del fútbol tal vez fue una sorpresa, sobre todo porque el nombre de Cristiano Ronaldo era uno de los elegidos por Jorge Jesus en su prelista para los próximos compromisos de Portugal por la Nations League, ya era una decisión masticada hace tiempo por CR7, y que incluso ya había sido comunicada con anterioridad ante Pedro Proença, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Con la decisión tomada, sólo restaba saber cuándo Cristiano iba a hacer pública la noticia. Y el día elegido fue este jueves, justo un día antes de que el DT de Portugal anunciara su lista definitiva para enfrentar a Dinamarca y Gales, en el cierre de la Fase de Grupos del certamen europeo. Según medios locales, Ronaldo sabía que era parte de esa nómina y decidió anticiparse con su comunicado anunciando su salida.

Cristiano, el día del quiebre definitivo con Jorge Jesus. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE DENMARK OUT Cristiano, el día del quiebre definitivo con Jorge Jesus. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE DENMARK OUT

Incluso, tal como detalló A Bola, la estrella portuguesa sólo le informó su decisión a Proença, pero no habló previamente con Jorge Jesus, con quien no mantiene diálogo desde la mañana del 30 de septiembre. El día de la tan mencionada conferencia, en la que el DT decidió no disculparse públicamente con CR7 por lo sucedido en el partido ante Noruega, cuando el portugués estuvo 30 minutos calentando y finalmente no ingresó, pese a que el técnico le había comunicado previamente que lo iba a tener en cuenta.

Con la decisión tomada de no volver a la selección portuguesa mientras Jorge Jesus continuara en su cargo, Cristiano finalmente decidió dar el portazo definitivo.

La reacción de la Federación de Portugal tras la renuncia de Cristiano Ronaldo

Minutos después de que Cristiano Ronaldo hiciera pública su emotiva despedida de la selección de Portugal, la Federación Portuguesa le agradeció en un sentido comunicado y aseguró que ya está planeando un merecido homenaje.

“La Federación Portuguesa de Fútbol expresa su más profundo y duradero agradecimiento a su eterno capitán, Cristiano Ronaldo, quien hoy anunció su retirada definitiva de la Selección Nacional“, expresó la entidad en el inicio del comunicado.

El comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol. El comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Y, luego de remarcar la “profunda gratitud” por su “extraordinaria trayectoria al servicio de nuestro país”, destacó: ” Más que un atleta excepcional, nuestro capitán fue un líder inspirador, un ejemplo de dedicación y el máximo símbolo del espíritu de nuestra Selección Nacional”.

Para cerrar, la Federación anticipó: “Por lo tanto, la Federación Portuguesa de Fútbol se niega a permitir que esta despedida tenga lugar sin el debido homenaje. Es nuestro firme e inmenso deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que siempre será un merecido homenaje a la inmensa trayectoria de Cristiano Ronaldo”.

El comunicado completo de la Federación Portuguesa tras la renuncia de Cristiano a la selección

“La Federación Portuguesa de Fútbol expresa su más profundo y duradero agradecimiento a su eterno capitán, Cristiano Ronaldo, quien hoy anunció su retiro definitivo de la Selección Nacional.

Con un sentimiento de profunda gratitud e inmensa admiración, la Federación Portuguesa de Fútbol elogia y agradece públicamente a Cristiano Ronaldo por su extraordinaria trayectoria al servicio de nuestro país.

Más que un atleta excepcional, nuestro capitán fue un líder inspirador, un ejemplo de dedicación y el máximo símbolo del espíritu de nuestra Selección Nacional.

A lo largo de una legendaria carrera internacional, marcada por 234 partidos y 146 goles, el capitán cargó con el país sobre sus hombros, batió récords y lideró al equipo en momentos que quedarán grabados para siempre en la historia del fútbol nacional.

Cada gota de sudor, cada gol decisivo y cada brazalete de capitán que lució con orgullo en el campo reflejaban su amor incondicional por nuestra camiseta. Su dedicación y su legado trascienden las cuatro líneas del terreno de juego.

Cristiano Ronaldo ha enaltecido el nombre de Portugal y ha inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos, siendo, para muchos de nosotros, el mejor jugador de todos los tiempos.

Por lo tanto, la Federación Portuguesa de Fútbol se niega a permitir que esta despedida tenga lugar sin el debido homenaje.

Es nuestro firme e inmenso deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que siempre será un merecido homenaje a la inmensa trayectoria de Cristiano Ronaldo, en el que los hinchas y el país puedan aplaudir y celebrar, una vez más, al jugador que tanto nos ha dado.

¡Gracias por todo, CAPITÁN! ¡Este siempre será tu hogar! ¡¡¡Vamos a por la meta 1000!!!”

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