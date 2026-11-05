​La nueva e histórica camiseta que el Real Madrid relanzó 

El Real Madrid y adidas apelaron a la nostalgia para recuperar una de las camisetas más particulares de su historia reciente. Se trata de la Y-3 Dragon, una reedición del diseño que se convirtió en un ícono del club durante la temporada 2014/15 y que ahora vuelve a las tiendas a través de una nueva colección junto al reconocido diseñador japonés Yohji Yamamoto.

La prenda conserva uno de sus rasgos más distintivos, un dragón de dos cabezas que ocupa el frente de la camiseta sobre un fondo gris carbón oscuro. La ilustración, inspirada en la simbología oriental, fue una apuesta que rompió con los diseños tradicionales de las equipaciones de fútbol y combinó el mundo del deporte con el de la moda.

En aquella oportunidad, el dragón representaba la fuerza, la ambición y el poder, mientras que el motivo del ave hacía referencia a la agilidad y la habilidad. Más de una década después, adidas recupera el diseño original en una colección que busca volver a conectar con los hinchas y coleccionistas que convirtieron aquella camiseta en una de las más buscadas.

La nueva camiseta del Real Madrid. La nueva camiseta del Real Madrid.

¿Cómo es la reedición de la camiseta del dragón del Real Madrid?

La nueva colección, denominada Y-3 Bring Back, no se limita a la camiseta. También incluye una campera y unos pantalones deportivos inspirados en la línea original de 2014/15. Las prendas ya se encuentran disponibles en las tiendas adidas, distribuidores seleccionados y en la tienda online de la marca.

La primera versión de la Y-3 Dragon fue utilizada por algunas de las principales figuras del Real Madrid, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, James Rodríguez y Toni Kroos.

La nueva camiseta del Real Madrid. La nueva camiseta del Real Madrid.

Su lanzamiento se produjo a finales de agosto de 2014, en la temporada posterior a la conquista de la décima Champions League. Con el paso de los años, aquella equipación adquirió un valor especial entre los aficionados y coleccionistas, tanto por su particular estética como por el momento deportivo en el que apareció.

La historia de la colaboración entre Yohji Yamamoto y el Real Madrid

Nacido en Tokio en 1943, Yohji Yamamoto es uno de los diseñadores más reconocidos de la moda contemporánea. Junto a Rei Kawakubo, fundadora de Comme des Garçons, fue uno de los grandes responsables de llevar la vanguardia japonesa a las pasarelas de París durante los años 80′. El predominio del negro, las siluetas amplias y la ausencia de adornos son algunas de las características de su estilo.

Su vínculo con adidas comenzó en 2002, cuando ambas partes crearon Y-3, una línea que combina moda y ropa deportiva. 12 años después, esa alianza llegó al fútbol con la camiseta del Real Madrid, que trasladó al campo de juego una propuesta estética diferente a las habituales.

Jude Bellingham con la nueva camiseta del Real Madrid. Jude Bellingham con la nueva camiseta del Real Madrid.

La relación tuvo otro capítulo en octubre de 2020, cuando a didas y Pharrell Williams presentaron la colección HUMANRACE, que reinterpretó equipaciones históricas de distintos clubes europeos. Para el Real Madrid, el artista eligió precisamente el modelo del dragón de 2014. Sin embargo, en aquella oportunidad modificó la ilustración original mediante una técnica de pintura al agua aplicada a mano, que difuminaba sus contornos. Esa versión fue una edición de colección y no llegó a utilizarse en partidos oficiales.

En marzo de 2022, Yamamoto volvió a colaborar con el club blanco para el 120° aniversario de la institución. En aquella ocasión diseñó una cuarta equipación negra, con líneas diagonales inspiradas en la estética de un jardín zen y el logotipo de Y-3 en lugar del tradicional de adidas. El equipo la estrenó en un Clásico disputado en el Santiago Bernabéu.

La nueva camiseta del Real Madrid. La nueva camiseta del Real Madrid.

Ahora, la reedición de 2026 vuelve a poner en primer plano una de las camisetas más reconocibles de esa historia compartida. La marca adidas considera a la Y-3 Dragon una de las equipaciones de fútbol más coleccionables del siglo XXI, y su regreso representa una nueva oportunidad para los hinchas que no pudieron conseguir la versión original en 2014.

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