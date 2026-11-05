​Banderazo por Franco Colapinto en San Pablo: cuándo y dónde será la fiesta argentina 

San Pablo tendrá su tribuna argentina también fuera de Interlagos. Entre los viajes al autódromo, el ruido de los motores y las expectativas por ver a Franco Colapinto, los hinchas ya tienen otro encuentro marcado: el sábado a las 20 habrá banderazo en la plaza Alexandre de Gusmão, con una convocatoria abierta a los argentinos y a cualquiera que quiera sumarse al apoyo al piloto de Alpine.

La invitación es sencilla: llevar banderas, camisetas argentinas o de Colapinto y ganas de cantar. La idea es volver a pintar de celeste y blanco un rincón de la ciudad brasileña, en una reunión que empieza a convertirse en una costumbre de cada visita de la Fórmula 1.

Muchos argentinos hubo en el banderazo del 2024. Muchos argentinos hubo en el banderazo del 2024.

Será el tercer banderazo consecutivo en San Pablo. El primero se hizo en 2024, cuando Franco corría para Williams y su aparición en la categoría había movilizado a miles de argentinos. La cita se repitió en 2025, durante su primera temporada con Alpine, y ahora tendrá una nueva edición con el mismo protagonista y otra oportunidad para hacerle sentir el respaldo cerca de casa.

Banderas, camisetas y un ojo en el cielo

En principio, el encuentro no se suspende por lluvia. Los organizadores mantienen la convocatoria salvo que las condiciones sean extremas, algo que en San Pablo obliga a mirar el cielo hasta último momento, o mirar las alertas que llegan a los celulares. Unas gotas, por lo tanto, no modificarían los planes; una catarata sería otra historia.

La ciudad ya dio una muestra de sus cambios de humor durante esta semana. El miércoles, una jornada de sol y unos 34 grados terminó con una tormenta. Este jueves también ya cayeron algunas gotas, un recordatorio de que salir con anteojos de sol no impide volver buscando un paraguas (pero no lo trasigas al autódromo porque te lo hacen dejar afuera).

Para quienes vienen siguiendo a Colapinto desde su debut, además, la lluvia brasileña trae recuerdos bien concretos. En 2024, el diluvio del sábado obligó a postergar la clasificación hasta el domingo a las 7.30. También se adelantó la carrera a las 12.30, en un intento por acomodar la actividad a las condiciones meteorológicas.

El afiche del banderazo 2026. El afiche del banderazo 2026.

El año pasado hubo otro episodio complicado: Colapinto, Oscar Piastri y Nico Hulkenberg se despistaron en la misma zona durante la carrera Sprint. Los tres perdieron el control en la curva 3, la Curva do Sol, inmediatamente después de la S de Senna, con los pianos húmedos como protagonistas. Franco y el australiano abandonaron, mientras que el alemán pudo regresar a boxes.

Esta vez, los hinchas esperan que el agua dé una tregua tanto en la pista como en la plaza. Por lo pronto, el punto de encuentro ya está definido y la invitación también: sábado, a las 20, en Alexandre de Gusmão. Después de alentar en Interlagos, la pasión por Franco tendrá una nueva escala entre banderas, camisetas y canciones argentinas.

Dónde queda la plaza y cómo llegar al banderazo

La plaza Alexandre de Gusmão está en la zona de Jardins, a una cuadra de la avenida Paulista, junto al Parque Trianon y cerca del MASP. Se encuentra entre Alameda Santos, Alameda Casa Branca y Alameda Jaú, una ubicación accesible para quienes se alojan en esa zona de San Pablo.

Para llegar en transporte público, la referencia es la estación Trianon-Masp, de la Línea 2-Verde del metro. Desde allí se puede caminar hacia Alameda Santos y continuar hasta la plaza. Quienes vayan en taxi o por aplicación pueden ingresar como destino “Praça Alexandre de Gusmão, Jardim Paulista”. El encuentro será el sábado a las 20, hora local, la misma que en la Argentina.

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