​La promesa de Boca que pasa a un grande de Sudamérica 

Dentro del rearmado del plantel que llevó a cabo Rodolfo Arruabarrena cuando inició su segundo ciclo como entrenador de Boca, no solo estuvieron los nombres que quedaron borrados y empezaron a entrenarse aparte. También apareció el caso de algunos juveniles: varios fueron promovidos, como Leonel Flores, mientras que otros venían trabajando con Primera, pero quedaron relegados y debieron volver a Reserva. Ahora, uno de ellos saldrá a préstamo al exterior con una llamativa cláusula.

Se trata de Gonzalo Gelini, uno de los jugadores de las juveniles que debutó de la mano de Claudio Ubeda el semestre pasado, cuando el Xeneize atravesaba un momento marcado por varias lesiones. Esa situación llevó al entonces DT a promover a varios chicos, entre ellos Tomás Aranda. En ese contexto, el extremo llegó a jugar cinco partidos en Primera y una asistencia el día de su debut.

Gelini había quedado relegado y volvió a Reserva a sumar minutos. Gelini había quedado relegado y volvió a Reserva a sumar minutos.

Desde entonces, perdió protagonismo, algo similar a lo que ocurrió con Iker Zufiaurre. Entre la recuperación de los lesionados, el cambio de entrenador, la llegada de refuerzos y la aparición del propio Flores, el Eléctrico volvió a la Reserva, donde nuevamente fue una de las piezas importantes del equipo de Mariano Herrón.

El préstamo al fútbol uruguayo

Al igual que Zufiaurre y Santiago Zampieri, quienes también salieron al fútbol uruguayo con el objetivo de ganar rodaje, Gelini continuará su carrera en Peñarol. El Carbonero definió la llegada del extremo de 19 años a préstamo por un año, hasta junio de 2027, sin opción de compra.

De todos modos, el acuerdo incluye una cláusula particular. Peñarol tendrá la posibilidad de recibir un resarcimiento por funcionar como una “vidriera” para que el juvenil surgido del Boca Predio pueda sumar minutos, ganar continuidad y mostrarse.

La claúsula en la salida de Gelini

En este caso, el Manya podrá quedarse con un porcentaje de una futura venta del jugador si Boca lo transfiere durante el año posterior a su regreso de la cesión. Así, Boca continúa moviendo juveniles que quedaron sin demasiado lugar en el plantel principal para que puedan seguir sumando rodaje.

En caso de una venta dentro del año de su vuelta, Peñarol se quedaría con un porcentaje. (Prensa Boca) En caso de una venta dentro del año de su vuelta, Peñarol se quedaría con un porcentaje. (Prensa Boca)

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