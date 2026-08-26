​Insólito: Cristiano Ronaldo explotó de bronca con sus compañeros, lo sacaron y Al Nassr lo dio vuelta sin él… 

El segundo partido de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr en esta temporada quedó marcado por un hecho curioso: el entrenador Ange Postecoglou sacó al portugués en el entretiempo del encuentro ante el Al Ettifaq, por la tercera fecha de la liga de Arabia Saudita. Antes de salir, el luso se había mostrado muy enojado con sus compañeros.

Este martes fue el primer partido como titular de CR7, que había levantado el telón de su temporada 25 como futbolista profesional. El viernes pasado había ingresado en el triunfo 4-0 ante Al Riyadh y marcó uno de los tantos de la goleada.

Cristiano Ronaldo explotó de bronca

El partido ante Al Ettifaq comenzó muy complicado para Cristiano Ronaldo y compañía. A los 12 minutos fue expulsado el arquero Bento, por una falta fuera del área contra Moussa Dembélé.

Con uno menos, los problemas del Al Nassr se profundizaron cuando ingresó el arquero Abdulrahman Al-Otaibi. El joven portero, de apenas 18 años, tuvo responsabilidad en los primeros dos tantos del partido: su reacción fue muy floja en los remates de Ondrej Duda y Álvaro Medrán.

Tanto en la pausa de rehidratación como tras cada gol de los locales, a CR7 se lo vio muy molesto con sus compañeros, a quienes les exigió mayor concentración, sobre todo a la hora de defender.

Al salir rumbo al vestuario, el portugués se fue haciendo gestos hacia la tribuna, todavía bastante enojado por el resultado y la performance de su equipo. Y llamativamente , el DT lo sacó y no jugó el segundo tiempo.

Ahora bien, la decisión de Postecoglou salió perfecta: sin el portugués en cancha, el Al Nassr lo dio vuelta gracias al doblete de Sadio Mané (otra de las grandes figuras del equipo árabe) y un tanto de Abdulelah Al-Amri.

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