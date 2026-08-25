​Un defensor terminó de arquero y fue figura: la increíble historia en la League Two Inglaterra 

El fútbol inglés volvió a regalar una de esas historias difíciles de imaginar. El Tranmere Rovers viajó a Vale Park para enfrentar al Port Vale por la segunda fecha de la League Two sin arquero suplente y terminó necesitando que uno de sus defensores se hiciera cargo del arco.

El protagonista fue Bobby Faulkner, un central de apenas 22 años que, sin experiencia competitiva bajo los tres palos, tuvo que ocupar el lugar de Harrison Male cuando el arquero se lesionó a los 53 minutos. Lo que parecía una situación de emergencia terminó convirtiéndose en una actuación para el recuerdo, fue elegido como el jugador del partido y ayudó a su equipo a rescatar un empate 1-1.

Tranmere se quedó sin arquero y Bobby Faulkner tuvo que atajar

El Tranmere llegó al partido con una baja importante. Luke McGee, habitual arquero titular, quedó afuera de la convocatoria por una lesión en la cadera y el único guardameta disponible era Harrison Male. El cuerpo técnico decidió no llevar un segundo arquero y la decisión terminó teniendo consecuencias durante el encuentro.

Port Vale se había puesto en ventaja a los 18 minutos gracias a un penal convertido por George Byers, después de una infracción de Joe Ironside sobre Jordan Lawrence-Gabriel dentro del área. El local manejaba el partido y parecía tener todo bajo control.

Pero a los 53 minutos llegó el imprevisto. Male sufrió una lesión y tuvo que abandonar el campo. Sin otro arquero en el banco, el entrenador Darrell Clarke tuvo que buscar una solución entre sus jugadores de campo.

El elegido fue Faulkner, defensor central de 22 años cedido por Doncaster Rovers. El joven se ofreció para ocupar el arco, se puso los guantes y asumió una responsabilidad inesperada durante más de media hora.

El defensor fue figura y sostuvo al Tranmere durante 37 minutos

Lo que siguió fue una de las actuaciones más llamativas de la jornada en el fútbol inglés. Port Vale tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero no logró aprovecharlas. Mo Faal desperdició dos cabezazos desde corta distancia y, cuando Ben Waine sacó un remate dirigido hacia el ángulo inferior derecho, Faulkner apareció para realizar una de sus intervenciones más importantes de la tarde.

Sus números terminaron reflejando una actuación más que digna para alguien que no suele jugar como arquero: sumó dos atajadas, cinco despejes y cuatro duelos aéreos ganados. Además, mantuvo su arco en cero durante los 37 minutos que estuvo bajo los tres palos.

Bobby Faulkner fue elegido jugador del partido. Bobby Faulkner fue elegido jugador del partido.

Después del encuentro, Darrell Clarke no dudó en destacar especialmente al defensor. ” Le doy el crédito a mis jugadores y una mención especial a Bobby“, expresó el entrenador, quien además asumió la responsabilidad por haber viajado sin un segundo guardameta.

El técnico explicó que la decisión estuvo relacionada con la situación de McGee, quien recién había retomado los entrenamientos. ” Yo asumo la responsabilidad. No convoqué a un segundo arquero porque Luke apenas había vuelto a los entrenamientos. No quería malgastar dinero. Creía que podríamos salir adelante algunos partidos, pero no fue así“, reconoció.

Clarke también contó que Faulkner ya aparecía como una de las alternativas si se presentaba una emergencia. ” Bobby disfruta defender, así que era una alternativa“, señaló.

Tom Ince marcó el empate y Tranmere sigue invicto en League Two

La resistencia del Tranmere tuvo premio en el minuto 72. Tom Ince, hijo del histórico delantero inglés Paul Ince, aprovechó una salida de Jackson Smith y se deslizó para marcar el 1-1, su primer gol con la camiseta del club. El empate permitió que el equipo de Clarke mantuviera su comienzo invicto en la League Two y se ubicará entre los escoltas, con cuatro puntos después de las primeras dos jornadas.

Más allá de su actuación dentro del arco, el entrenador también resaltó la personalidad de Faulkner. ” Es un gran chico, pero sobre todo es un hombre de verdad, y los hinchas ya lo han adoptado“, aseguró Clarke. ” Fue una actuación muy luchadora de nuestra parte, y todos, sin excepción, estuvimos magníficos. Bobby hizo una atajada y realmente no tuvo muchos problemas. Además, seguimos luciendo peligrosos en el contraataque. Así que estoy muy contento”, agregó.

El Tranmere acumula cuatro puntos y sigue invicto. Su próximo partido será el 29 de agosto, cuando visite al Newport. Y allí, seguramente, Bobby Faulkner volverá a ocupar su posición habitual, la de defensor. Pero después de su inesperada actuación bajo los tres palos, ya quedó como uno de los protagonistas de la fecha en el fútbol inglés.

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