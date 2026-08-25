​Copa Davis: los convocados y las ausencias del equipo argentino para la histórica serie contra Turquía en Neuquén 

Argentina ya tiene a sus cinco elegidos para el próximo desafío de Copa Davis. Javier Frana, capitán del equipo nacional, confirmó a Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni para enfrentar a Turquía el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, en el Estadio Ruca Che de Neuquén.

La serie, correspondiente al Grupo Mundial I, pondrá en juego un lugar en los Qualifiers del certamen del próximo año y no será una más por el lugar elegido para disputarla: por primera vez, la competencia llegará a la Patagonia argentina. Además, marcará el regreso del equipo nacional como local después de más de dos años.

Tirante en alza y las cartas de Frana para la serie

Dentro de los convocados, Thiago Tirante (42°) es uno de los que llega con mejor presente. El platense viene de destacarse durante la gira norteamericana, con triunfos importantes ante Taylor Fritz (10°) en Montreal y Novak Djokovic (5°) en Cincinnati. En este último Masters 1000 también superó al español Martín Landaluce (65°) y al checo Jakub Mensik (18°) antes de despedirse en los cuartos de final ante Arthur Fils.

Thiago Tirante. Thiago Tirante.

Francisco Cerúndolo (25°) aparece como la principal referencia argentina para los singles, mientras que Mariano Navone (48°) completa las alternativas de Frana para esa modalidad. Con esos tres nombres, el capitán tendrá distintas cartas para definir quiénes disputarán los puntos individuales frente a Turquía.

Francisco Cerúndolo. (EFE) Francisco Cerúndolo. (EFE)

Para el dobles, en cambio, Guido Andreozzi y Andrés Molteni aparecen como los especialistas de la convocatoria. La elección cobra todavía más relevancia por la ausencia de Horacio Zeballos, uno de los mejores doblistas del mundo y una de las bajas fuertes que tendrá la Albiceleste en el sur del país .

Los dos nombres fuertes que quedaron afuera

La convocatoria también dejó dos bajas importantes: Tomás Etcheverry y Horacio Zeballos. El primero quedó afuera por decisión técnica de Javier Frana, que optó por otras variantes para la categoría singles en medio de un presente irregular del platense.

Frana explicó por qué ambos tenistas no fueron convocados. (REUTERS) Frana explicó por qué ambos tenistas no fueron convocados. (REUTERS)

El capitán reconoció que cerrar la lista no fue sencillo por la cantidad de alternativas disponibles. “Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que bien han hecho méritos para ser elegidos”, explicó.

El caso de Zeballos, en cambio, respondió a otros motivos. El número 3 del mundo en dobles no estará en Neuquén por cuestiones ajenas a lo deportivo. “Por cuestiones personales y un proceso migratorio, no fue posible tenerlo en cuenta”, aclaró Frana sobre una de las bajas más sensibles del equipo argentino.

Horacio Zeballos junto a Javier Frana. (Prensa AAT) Horacio Zeballos junto a Javier Frana. (Prensa AAT)

El Ruca Che, el escenario elegido para volver a jugar en casa

La serie también marcará el regreso de Argentina como local después de dos años y medio. La última vez había sido en febrero de 2024, cuando el equipo nacional recibió a Kazajistán en Rosario. Para Javier Frana será, además, su primera presentación en el país desde que asumió como capitán.

La Copa Davis desembarcará en Neuquén con el Ruca Che como sede. (prensa AAT) La Copa Davis desembarcará en Neuquén con el Ruca Che como sede. (prensa AAT)

El cruce se jugará en un remodelado Estadio Ruca Che, sobre superficie rápida, bajo techo y con capacidad para 3.000 espectadores. Un escenario nuevo para el equipo argentino y con características que Frana y su cuerpo técnico buscarán aprovechar frente a Turquía.

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