​Breel Embolo recordó su expulsión ante Argentina en el Mundial 2026: “Me dolió muchísimo” 

Breel Embolo fue uno de los protagonistas de uno de los momentos más polémicos del Mundial 2026. El delantero de Suiza fue expulsado ante Argentina por una segunda tarjeta amarilla por simulación, cuando el partido estaba 1-1 y su selección todavía tenía posibilidades de avanzar.

El encuentro se disputó el 11 de julio en Kansas City y terminó con triunfo argentino por 3-1. Embolo había recibido un tiro libre luego de una supuesta falta de Leandro Paredes, quien fue amonestado por la infracción. Sin embargo, tras la intervención del VAR, el árbitro portugués Pinheiro revisó la acción y comprobó que el mediocampista argentino no había tenido contacto con el delantero suizo.

Embolo y una expulsión que todavía recuerda

Después de observar la repetición, el juez anuló la tarjeta amarilla de Paredes y amonestó a Embolo por simulación. Como ya tenía una tarjeta, el atacante recibió la roja y dejó a Suiza con diez jugadores en un momento decisivo del encuentro.

“Como jugador, por supuesto que estábamos enojados porque sabíamos que podíamos ganar o teníamos la oportunidad de ganar si nos quedábamos con 11”, explicó Embolo, quien recientemente fue presentado como nuevo jugador de Atlanta United tras su llegada desde Rennes en una operación cercana a los 18 millones de dólares.

Embolo (el 7, de espalda) no puede creer la decisión de Pinheiro (AP). Embolo (el 7, de espalda) no puede creer la decisión de Pinheiro (AP).

El delantero reconoció que aquella decisión tuvo un impacto importante tanto en él como en sus compañeros. “Por supuesto que me afectó. Afectó a mi equipo. Eso siempre es lo más importante. El árbitro decidió hacerlo así. Pero bueno, es parte del deporte”, sostuvo.

Doce días después de la final del Mundial, la International Football Association Board ( IFAB) estableció que no debe recurrirse a la confusión de identidades en situaciones relacionadas con simulaciones. Sin embargo, Embolo aseguró que ese cambio posterior no modifica su opinión sobre lo ocurrido frente a la Albiceleste.

“No. Perdimos. Soy un competidor”, afirmó. Y agregó: “ Si sabes lo difícil que es llegar hasta ahí, meterte en esa situación y formar un grupo, es difícil de aceptar. La próxima oportunidad podría ser dentro de cuatro años. Nunca se sabe. Eso es lo más difícil de aceptar”.

Denis Zakaria consolando a Embolo, tras su roja ante Argentina (Reuters). Denis Zakaria consolando a Embolo, tras su roja ante Argentina (Reuters).

Un nuevo desafío para Embolo en Estados Unidos

La reacción de Embolo inmediatamente después de su expulsión fue una de las imágenes que dejó aquel partido entre Argentina y Suiza. El delantero quedó visiblemente afectado mientras sus compañeros intentaban consolarlo, en una jugada que terminó condicionando el desarrollo del encuentro.

Ahora, el atacante de 29 años comenzó un nuevo capítulo de su carrera. Atlanta United apostó por él para reforzar su ataque y convertirse en una de las principales referencias ofensivas del equipo en la MLS.

El conjunto estadounidense atraviesa una temporada irregular y actualmente ocupa el duodécimo lugar de la Conferencia Este, aunque llega con tres victorias consecutivas.

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