​La pregunta sobre la Selección que incomodó a Montiel 

Luego del empate 1-1 entre River y >Sarmiento, Gonzalo Montiel – autor del gol que le permitió al CARP rescatar un punto- analizó el partido y se refirió al gol que le anularon por mano de Fausto Vera. Sin embargo, hubo una pregunta que especialmente pareció generarle cierta incomodidad y estuvo relacionada con su ausencia en la lista de convocados para el encuentro ante Benín. Amistoso en el que Lionel Messi se despidió en el Monumental de la Mayor.

En un primer momento, al ser consultado por el cronista de TNT Sports sobre su ausencia en la lista, Cachete se refirió a la despedida de Messi con palabras de admiración hacia el ahora ex capitán de Argentina. “Muy emocionante la despedida de nuestro emblema, muy contento por todo el apoyo que le dieron, por el jugador que es”, expresó el lateral derecho, quien estuvo presente en el estadio para acompañar a Messi en una jornada especial.

Sin embargo, ante su respuesta, el periodista repreguntó sobre cómo había impactado en él no haber sido incluido en la lista de concentrados para el partido. Allí, Montiel respondió de manera escueta, con una sonrisa: “Estuve ahí, que es lo importante. Es muy lindo compartir con los jugadores”. De ese modo y de manera cordial, evitó polemizar.

Montiel, con Messi. Reuters/Vincent Carchietta Montiel, con Messi. Reuters/Vincent Carchietta

De esta manera, el defensor de River evitó profundizar los conceptos vertidos al momento de referirse a su ausencia en la convocatoria para el encuentro de despedida de Messi. Una situación similar a la de Ángel Di María, invitado como campeón del mundo, aunque no para disputar el partido. Pero más allá de ese momento, Montiel también dejó sus sensaciones sobre el empate de River en Junín, un resultado que dejó un sabor amargo por la intención del equipo de llevarse los tres puntos.

El lateral, que volvió a aparecer en un momento importante para marcar el 1-1, reconoció que el objetivo era conseguir una victoria. “Sabor amargo porque venimos a buscar los tres puntos, vinimos a ganar y conseguimos un empate”, sostuvo el campeón del mundo, quien también se refirió a la polémica arbitral por la mano que derivó en una de las acciones discutidas del encuentro.

Foto Marcelo Carroll Foto Marcelo Carroll

“Se ve que el árbitro estuvo buscando mucho la mano, no hubo explicación. Ninguno vio una mano, le pregunté al cuarto y tampoco la había visto. Él la vio y está bien…”, manifestó Montiel sobre la decisión del árbitro.

De todos modos, el defensor evitó responsabilizar al juez por el resultado y apuntó hacia el rendimiento colectivo del equipo. “No hay que caer en el árbitro sino en nuestro juego, hoy fuimos a buscarlo y no nos alcanzó. Como manda esta camiseta, tenemos que ganar en cualquier cancha”, remarcó.

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