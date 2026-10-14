​Rooney, Ferdinand y Carragher cuestionaron a Lisandro Martínez tras sus fuertes dichos 

El Manchester United cayó por 2-0 ante el Atlético de Madrid el martes en el Metropolitano, en el marco de la segunda fecha de la Champions League. Tras la caída, Lisandro Martínez hizo una fuerte autocrítica y apuntó también duramente contra la dirigencia, de la que “esperaba más inversión, más jugadores”, entre otras cosas, y en Inglaterra ya se habla de que su futuro está en duda luego de sus dichos. Unos que cuestionaron ex jugadores como Wayne Rooney, Rio Ferdinand y Jamie Carragher.

Rooney, máximo goleador en la historia del United, consideró en Amazon Prime que los dichos del Licha fueron desmedidos: “Creo que quizás se excedió un poco. Ese es un tema que le corresponde al entrenador y que realmente debería quedar puertas adentro“.

“Los hinchas quieren escuchar hablar a los jugadores; quieren escuchar que a los jugadores les importa lo que pasa. Así que está claro que a él le importa y que quiere que el equipo invierta más dinero y contrate más jugadores. Pero, para conseguir eso, probablemente él sea uno de los jugadores que podrían terminar saliendo del club por sus actuaciones. Su rendimiento no estuvo a la altura“, agregó.

Mencionó también que coincidía en cuanto a que se debería haber invertido más, pero dejó claro que esas palabras son “una falta de respeto” a sus compañeros: “En cierto modo, tiene razón en cuanto a que el club necesita invertir más, tanto en la parte ofensiva como en la defensa. Sin embargo, da la impresión de que había una intención detrás de sus palabras; quería decir eso, porque sus declaraciones no se corresponden con lo que se vio en el campo. A mí me pareció que el rendimiento del equipo fue mejor”.

Rooney, leyenda del United. (Foto: AFP) Rooney, leyenda del United. (Foto: AFP)

“También es una falta de respeto hacia sus compañeros. Les está faltando el respeto porque está diciendo que el equipo no tiene el nivel suficiente. Bruno (Fernandes) es el único que tiene derecho a salir a decir algo así, por ser el capitán. E incluso en ese caso, si hay problemas, deberían hablarse a puertas cerradas, algo que efectivamente sucede. Los jugadores hablan con el entrenador, y el entrenador habla con la dirigencia, pero esa entrevista no va a ayudar a mejorar la situación que atraviesa el club en este momento. Va a generar todavía más ruido alrededor del equipo: los jugadores no están contentos, no se sienten cómodos, no confían en sus compañeros. Eso no va a ayudar en absoluto”, completó.

Rio Ferdinand, en su canal de YouTube, también insistió como Rooney en que no debería haber expresado esas palabras por respeto a sus compañeros: “Si yo fuera jugador, me habría gustado que él hablara conmigo primero o que planteara el tema ante el vestuario antes de salir a hablar públicamente de esa manera. Estas cosas no terminan bien, amigo. No terminan bien. Roy Keane habló públicamente. No podía haber habido un jugador más influyente ni más importante que él, que además era el capitán en ese momento, y se fue apenas unos días después”.

” Cristiano Ronaldo criticó públicamente a personas concretas dentro del club, al entrenador y a los propietarios. Se fue inmediatamente después. Ralf Rangnick parecía que iba a quedarse un par de años como entrenador interino, pero salió a criticar la situación y dijo cuáles eran las cosas que había que cambiar. Y, por cierto, no estoy diciendo que no esté de acuerdo con algunas de las cosas que dijeron estos tipos. Simplemente digo que esto es lo que pasa cuando alguien sale a cuestionar públicamente a la cúpula de un club de fútbol“, añadió.

Patrice Evra y Rio Ferdinand. Patrice Evra y Rio Ferdinand.

“Así que sí, ante todo, espero que hayan tenido una conversación y que los jugadores estén al tanto de cómo se sentía él. Porque no me parece bien que los jugadores se enteren de estas cosas primero por los medios de comunicación, en lugar de escucharlas cara a cara de uno de sus compañeros. Eso genera una situación incómoda en el vestuario. Y lo estoy pensando desde la perspectiva de un jugador. ¿Cómo me sentiría si fuera uno de los nuevos que acaba de llegar y viera que, por cómo se presentan las cosas en los medios, él está diciendo que, por un lado, no sabe si los jugadores que llegaron tienen el nivel necesario y que, por otro, no tenemos suficientes jugadores para competir a este nivel? (…) Si eso hubiera pasado en nuestra época, como ya te dije, cuando un jugador hablaba públicamente en contra de otro compañero o de la cúpula del club, se iba. No había vuelta atrás”, comentó Ferdinand.

Carragher, siempre filoso, se alineó también en la misma mirada que Rooney y Ferdinand en CBS Sports: “Esto no le hace ningún bien a nadie y ahora ellos serán los protagonistas de todas las noticias durante los próximos días por todo esto. A los hinchas de todos los equipos no les gustan los dirigentes ni los que están en las altas esferas, así que los de Manchester United se van a hacer un festín con esto y van a pensar que es genial. Creo que es terrible que haya salido a decir eso justo ahora. Lo creo de verdad”.

“Y cuando dice que ‘tuvimos una temporada fantástica la temporada pasada’, no fue así. La temporada pasada echaron a un entrenador. Lo echaron. Terminaron terceros porque no jugaron copas. Quedaron eliminados muy temprano de las competiciones coperas. La razón por la que terminaron terceros es que Liverpool y Chelsea también estuvieron muy mal. Ahora estamos viendo al verdadero Manchester United esta temporada. Volvieron a jugar pésimo. Y él también, cuando habla del comienzo de esta temporada… Por cierto, creo que es un buen jugador, es campeón del mundo, lo entiendo, pero tuvo un comienzo de temporada terrible. Terrible. Realmente malo. Y sí, la gente está encantada con esto, y los hinchas del Manchester United también lo estarán. Pero no le hace ningún bien a nadie”, concluyó.

Jamie Carragher. (Foto: Reuters) Jamie Carragher. (Foto: Reuters)

Al nacido en Gualeguay, quien está en el United desde 2022 y que tiene contrato con el club hasta el 30 de junio del 2027, ya lo ponen en duda tras estas críticas. Medios como SkySports señalan que los Red Devils vienen realizando sondeos por diferentes marcadores centrales y laterales izquierdos. Además, aseguran que las críticas causaron “enojo y desconcierto” en la cúpula del United; en otro compañero que le habría recriminado los dichos y que todavía no se decidió internamente si habrá o no una sanción contra él.

En el mismo medio señalan que el Licha había tenido intenciones de marcharse al Atlético de Madrid la última temporada, pero que el United no recibió ninguna oferta que considerara adecuada por él.

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