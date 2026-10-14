​El DT de Vasco: la victoria en un estadio “mítico” y presión por la revancha en el Maracaná 

Vasco da Gama se hizo fuerte en la Bombonera y derrotó 1-0 a Boca en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Pedro Emanuel, entrenador del equipo brasileño, reconoció que tuvieron “un poco de suerte” sobre el final del encuentro, celebró la victoria “en un estadio mítico” y metió presión para que la revancha sea en el Maracaná.
“Ante todo, hay que decir que hicimos un gran partido. No siempre bien jugado, ni siempre como lo planeamos, pero sabemos que estamos apenas en la mitad de esta eliminatoria. Tuvimos un poco de suerte al final; Boca tuvo dos ocasiones claras para empatar y, si lo hubiera logrado, no habría nada que objetar, pero ganar fuera de casa es mejor, sobre todo en un estadio tan mítico. Creemos cada vez más que este trofeo puede ser nuestro”, reconoció el DT, ilusionado con poder pelear la Sudamericana hasta el final.
Lejos de patalear por la insólita roja al colombiano Gómez, Pedro Emanuel sacó pecho: “No sé qué pasó para que lo expulsaran en ese momento; tendré que ver las imágenes, no puedo responder sobre algo que no vi. Lo que sí sé es que el equipo tiene madera de campeón; el Vasco es competitivo, muy competitivo”.
En ese sentido, reconoció: “Respetamos nuestro plan de juego y el carácter que este equipo ha mostrado. Dadas las circunstancias, no pudimos mantener el ritmo en la segunda parte, pero logramos resistir y nos llevamos una ventaja mínima. Esto nos da confianza para lo que pretendemos lograr”.
Victoria histórica en la Bombonera
Con la victoria del martes por la noche, Vasco se convirtió en el cuarto equipo brasileño que logra ganar en la Bombonera en una serie de eliminación directa y apenas el segundo que lo hace en una semifinal. “Les dije a los jugadores algo así: si queríamos demostrar algo en esta competición, teníamos que hacerlo hoy. Creo que demostramos que queremos escribir nuestra propia historia. Respetamos el pasado, pero queremos escribir la nuestra en el presente”, agregó el DT.
Para Pedro Emanuel, Vasco deberá mantener esta mentalidad para llegar a la gran final: “Lo que se ha demostrado es que hay mucho carácter, mucho espíritu de sacrificio, unión y una enorme voluntad de ganar. Y creo que eso es lo que hemos demostrado aquí. Esa es la fibra de los campeones: saber sufrir, identificar cuándo el rival está mejor en el partido y saber que debemos sacrificarnos; y eso fue exactamente lo que hicimos”.
La revancha y el pedido por el Maracaná
La revancha tendrá lugar el martes que viene pero todavía no está confirmado el estadio. Tras varios idas y vueltas, el Maracaná aparece como la opción más lógica en Rio de Janeiro, pero la serie incluso podría mudarse a Paraguay si no hay definición en los próximos días.
“Honestamente, lo que me importa ahora, en lo único que pienso, es en el São Paulo. Esa parte no me corresponde responderla a mí. Solo tengo que preocuparme por recuperar al equipo para volver a jugar dentro de dos días”, aseguró el DT de Vasco.
Por último, abogó para que la historia se resuelva favorablemente: “Confío en la capacidad del club para movilizarse dada la importancia del partido y en que este pueda disputarse en el Maracaná. Es más que lógico y satisfactorio para nosotros, porque el Vasco y el Boca merecen un gran estadio, y el Maracaná es un gran estadio”.