​La muerte de Jayden Adams, bajo investigación: la policía busca esclarecer qué ocurrió con el futbolista sudafricano 

La policía de Sudáfrica abrió una investigación por el fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de la selección nacional que disputó el Mundial 2026 y apareció muerto en una casa ubicada en Ciudad del Cabo. El volante tenía 25 años y su partida (que generó una profunda conmoción y motivó minutos de silencio durante la competencia) ocurrió semanas después de haber sido protagonista de un momento histórico para su país.

¿Qué se sabe de la investigación?

Las autoridades confirmaron que “iniciaron una investigación judicial”, aunque por el momento no informaron las causas del fallecimiento. Según detalló la Policía Metropolitana de Ciudad del Cabo, el cuerpo de un hombre de 25 años fue encontrado el sábado por la mañana en una vivienda del barrio Schotsche Kloof, alrededor de las 11.

La zona fue intervenida por los investigadores, quienes actualmente aguardan nuevos datos que permitan esclarecer lo ocurrido. “Las circunstancias que rodean este incidente están bajo investigación”, señalaron desde la policía en un comunicado enviado a The Associated Press. Hasta el momento, no se dieron a conocer más detalles sobre la escena ni sobre las hipótesis que manejan.

Jayden Adams, el fallecido jugador sudafricano. Jayden Adams, el fallecido jugador sudafricano.

El dolor de su familia y el pedido de respeto mientras avanza la investigación

El padre del futbolista, Juanito Adams, expresó el dolor de la familia y explicó que están a la espera de los resultados de la autopsia antes de definir los próximos pasos. Además, reconoció que la pérdida fue inesperada y difícil de procesar para todos sus seres queridos. “Como todos saben, fue una muerte prematura. A la familia le cuesta asimilarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice que se hará más fácil, pero no lo será. Simplemente aprendes a vivir con ello”, manifestó en diálogo con la cadena sudafricana eNCA.

Desde el entorno del jugador también llegó un emotivo mensaje de despedida. Su pareja lo recordó a través de sus redes sociales con palabras de profundo dolor y compartió: ” No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo“. Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa en paz, mi ángel. Te amo siempre y para siempre”.

La pareja de Adams lo despidió en sus redes sociales. La pareja de Adams lo despidió en sus redes sociales.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, también pidió prudencia y respeto mientras continúa la investigación. Además, reveló que Adams había disputado el encuentro de la fase de grupos frente a República Checa pocas horas después de enterarse del fallecimiento de su abuela. Por ese motivo, solicitó a los medios y al público evitar especulaciones sobre la causa de la muerte y acompañar a la familia en este momento.

Una carrera en ascenso y un Mundial que marcó la historia de Sudáfrica

La muerte de Adams llegó pocos días después de que el mediocampista formara parte de la selección sudafricana que consiguió el mejor desempeño de su historia en una Copa del Mundo. El equipo logró avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa de un Mundial, un hecho que marcó un antes y un después para el fútbol del país.

El volante disputó los tres partidos de la fase de grupos y fue una pieza importante para Sudáfrica. No estuvo presente en la derrota por 1-0 ante Canadá en los 16avos de final, el 28 de junio, pero ya había dejado su huella en una campaña histórica.

A nivel clubes, el mediocampista construyó una trayectoria destacada. En total disputó 206 partidos, convirtió 15 goles y aportó 13 asistencias con las camisetas de Stellenbosch, donde debutó y comenzó a destacarse, y Mamelodi Sundowns, equipo al que llegó en enero de 2025. Durante su carrera también tuvo la oportunidad de competir en grandes escenarios internacionales: participó del Mundial de Clubes, disputó la Copa del Mundo 2026 y formó parte de la Champions League africana. Además, con la camiseta de la selección sudafricana integró el plantel que obtuvo la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2024 disputada en Costa de Marfil.

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