​Didier Deschamps puso a España como favorita para la semifinal del Mundial 2026: “Es el campeón de Europa” 

La primera semifinal del Mundial 2026 enfrentará a dos de las grandes potencias del fútbol europeo. Francia y España buscarán este martes un lugar en la final del torneo, y en la previa del encuentro el seleccionador francés, Didier Deschamps, volvió a señalar a la Roja como la principal candidata a quedarse con la victoria.

En declaraciones a Movistar, el técnico francés evitó asumir el cartel de favorito y destacó el presente del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, actual campeón de la Eurocopa 2024. Además, recordó los recientes antecedentes entre ambas selecciones y sostuvo que la presión estará del lado español.

Deschamps señaló a España como favorita

“Conocemos bien a España, es el actual campeón de Europa, jugamos el verano pasado contra ellos en la semifinal de la Nations League también, nos han considerado favoritos antes del Mundial, pero la favorita es España”, afirmó Deschamps.

El entrenador francés insistió en que el equipo español llega con un mayor peso por sus resultados recientes y explicó que ese contexto modifica el escenario de la semifinal.

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“Eso les pone más presión encima de ellos por todo lo que han hecho, a pesar de que perdieron la final contra Portugal en esa final de la Nations, pero es un muy buen equipo con muchos puntos fuertes”, agregó.

El historial reciente favorece a España

Las declaraciones del técnico llegan respaldadas por los últimos enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones. Francia no logró imponerse en sus dos cruces más recientes frente a España.

La Roja eliminó a los franceses en las semifinales de la Eurocopa 2024 y volvió a derrotarlos en las semifinales de la UEFA Nations League, un antecedente que Deschamps recordó al momento de analizar el compromiso por el Mundial.

Lamine Yamal vs. Kylian Mbappé en la semifinal de la Nations League. Lamine Yamal vs. Kylian Mbappé en la semifinal de la Nations League.

Sin embargo, el historial mundialista ofrece un panorama distinto. El único enfrentamiento entre ambos en una Copa del Mundo se produjo en los octavos de final de Alemania 2006, cuando Francia remontó el gol inicial de David Villa y terminó imponiéndose por 3-1, en el último gran Mundial de Zinedine Zidane.

Una semifinal con el boleto a la final en juego

Más allá del favoritismo, Deschamps remarcó la magnitud del partido y el nivel de los cuatro equipos que permanecen en carrera: “ Pero ante todo es la primera semifinal de la Copa del Mundo, y el nivel ya es altísimo”.

Los entrenadores semifinalistas. Didier Deschamps, Luis de la Fuente, Thomas Tuchel y Lionel Scaloni. Los entrenadores semifinalistas. Didier Deschamps, Luis de la Fuente, Thomas Tuchel y Lionel Scaloni.

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, desde las 16:00 (hora argentina). El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, donde esperará al vencedor del duelo del miércoles entre Argentina e Inglaterra.

¿Qué canal de TV transmite Francia vs. España?

El encuentro de semifinales entre Francia y España será transmitido en vivo para toda la Argentina a través de la pantalla de DSports. En lo que respecta a las opciones por streaming, el minuto a minuto y las acciones se podrán seguir mediante las plataformas DGO, Flow y Disney+ Premium. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto por acá, en Olé.

El delantero habló tras la clasificación a semifinales y aseguró que su equipo y el de Mbappé son los que mejor están en este campeonato.

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