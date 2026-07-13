​Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza por dichos racistas 

El partido entre Francia y Paraguay (correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026) quedó atrás en el calendario, pero sigue siendo tema de conversación por dichos racistas. Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, fue declarada “persona no grata” por haber divulgado, desde sus redes sociales oficiales, frases cargadas de xenofobia.

Una vez que finalizó el duelo, la funcionaria de La Libertad Avanza felicitó al equipo sudamericano con una repudiable afirmación. “Muy bien, Paraguay. El equipo africano, flojo de modales. No lo aguanto a Kylian Mbappé”, soltó.

Frente a este panorama, las autoridades del Viejo Continente tomaron cartas en el asunto y la vetaron de toda actividad gubernamental en la que participe la embajada europea que radica en nuestro país. Por su parte, la involucrada no borró su tuit ni se retractó por lo sucedido.

¿Qué dijo el embajador de Francia en Argentina sobre los dichos racistas de Hebe Casado?

Tras viralizarse los dichos de la vicegobernadora, Romain Nadal se pronunció al respecto. ” Las declaraciones la descalifican para trabajar con la embajada o participar en reuniones en las que esté presente la embajada“, aseguró el funcionario francés en diálogo con la agencia AFP. Acto seguido, retrucó: ” El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina“.

A su vez, el embajador sostuvo: “Estamos orgullosos de nuestra diversidad. No vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores. ¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido a la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración? El orgullo por nuestros colores nunca puede convertirse en una excusa para discriminar. Toda forma de racismo, antisemitismo o discriminación por origen, religión o condición merece el mismo y absoluto rechazo”.

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza. (FOTO: Instagram) Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza. (FOTO: Instagram)

¿A qué hora juegan Francia vs. España y por dónde puede verse?

El trascendental partido entre Francia y España se disputará este martes 14 de julio de 2026 a las 16.00hs (de Argentina) en el Dallas Stadium de Arlington, Texas. El encuentro de semifinales será transmitido en vivo a través de las pantallas de DSports y TV Pública. En lo que respecta a las opciones por streaming, el minuto a minuto y las acciones se podrán seguir mediante las plataformas DGO, Flow y Disney+ Premium. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto por acá, en Olé.

Francia – España. Francia – España.

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