Montevideo va tomando otro color. Más allá del celeste del Centenario y del cielo sin nubes en estos días, la capital de Uruguay de a poco se va pintando de verde por un lado, albirroja por otro. El estadio, listo. Olé lo pudo recorrer y, de paso, encontrarse con los primeros hinchas que ya pisan tierra charrúa. Los brasileños, picantes con el recuerdo de lo que sucedió acá mismo, en 1968. “Nos vamos a vengar”, dice uno. Y hasta se anima a pronosticar el 2-0, “con goles de Vitor Roque y el Flaco López”.

Ya en el tramo Buenos Aires – Montevideo, con el barco que va derecho sin escalas, se pudieron ver algunas camisetas del Verdao, de hinchas que aprovecharon la travesía para primero pisar suelo porteño y luego cruzar el Río de la Plata. Ya en Uruguay, la situación fue similar, con los brasileños acercándose al Centenario para conocerlo y empezar a sentir el clima de la final. Con las gigantografías, banderas y escudos, ya entran en modo Copa.

“La camiseta pesa y vamos a vengarnos”, dice un paulista desde el museo del Centenario, vistiendo la verde. Otro, con la blanca alternativa, es más cauto, aunque afirma: “Ganamos por penales”. Mientras, la ciudad se contagia de la fiebre Libertadores, con una Copa gigante en la Libertadores Experience, en La Rambla.

La frase con la que los hinchas de Palmeiras palpitan la final de la CONMEBOL Libertadores frente a Estudiantes en el Estadio Centenario de Montevideo. Mismo rival y mismo escenario de aquella final de 1968 donde el ‘Pincha’ se quedó con el título. @maxifriggieri @lucasbenda

En aquella Copa, Estudiantes y Palmeiras llegaron a la final. Fue una batalla larga.

En el primer partido, disputado en el viejo Uno de La Plata, el Pincha arrancó perdiendo. Parecía una noche complicada. Sin embargo, en apenas cinco minutos dio vuelta la historia: Verón empató a los 83′ y Marcos Flores marcó el 2-1 a los 88′.

La revancha en el Pacaembú fue muy distinta. Palmeiras golpeó con un doblete de Tupãzinho, goleador de aquella Libertadores, más otro tanto de Rinaldo. El descuento de Verón no alcanzó y Estudiantes cayó 3-1. La serie quedó igualada y hubo que ir a un tercer partido desempate en Montevideo.

El 16 de mayo de 1968, ante unas 55.000 personas, llegó la noche histórica. La mayoría de los hinchas albirrojos había cruzado el Río de la Plata ese mismo día y coparon la tribuna América. Estudiantes formó con Poletti; Malbernat, Aguirre Suárez, Madero, Medina; Pachamé; Bilardo, Ribaudo; Conigliaro, Flores y Verón.

A los 13 minutos, Felipe Ribaudo sacó un zurdazo que dejó sin chances al arquero brasileño Wildir y abrió el marcador. Palmeiras empujó, buscó y dejó espacios. Y esa posibilidad no la desaprovechó el Pincha. A los 36 del segundo tiempo, Medina le metió un pase justo a Juan Ramón Verón, que gambeteó todo lo que se le cruzó, incluso al arquero, definió de derecha para el 2-0. El gol que bajó el telón y abrió una época.

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