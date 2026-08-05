​A la espera de la vuelta de Lautaro, el Inter empató con el Milan en un amistoso 

En Europa siguen calentando motores de cara a la temporada que se viene. Por eso, los equipos no sólo se mueven con trabajos físicos y tácticos, sino que aprovechan también para jugar amistosos. Y en ese sentido, se dio uno más que interesante: nada menos que el clásico entre Inter y Milan.

Ambos equipos se enfrentaron en Australia en un partido que les sirvió para probar variantes. Por eso, los dos clubes presentaron formaciones conformadas por un mix entre titulares y suplentes, aunque las emociones no faltaron.

Dimarco puso el 1-0 (Richard Wainwright/AAPImage via AP) Dimarco puso el 1-0 (Richard Wainwright/AAPImage via AP)

Y es que fue 1-1 en Perth. Primero, el Neroazzurro se puso en ventaja a los 52 minutos con un tanto de Federico Dimarco, quien empujó la pelota solo contra el arco tras una buena combinación entre Lavelli, Barella y el propio defensor, que apareció como un nueve.

Sin embargo, el Inter no pudo defender la ventaja ya que, sobre el final, Carlos Augusto derribó a Nkunku dentro del área y el propio delantero se encargó de sellar el 1-1 final con un gran remate.

Todo terminó 1-1 (Richard Wainwright/AAPImage via AP). Todo terminó 1-1 (Richard Wainwright/AAPImage via AP).

Los goles

El Inter, sin Lautaro

Si bien en el encuentro ingresaron figuras como Luka Modric, Gonçalo Ramos y Calhanoglu, Lautaro Martínez no fue parte. Y es que el delantero atraviesa sus últimos días de vacaciones en Grecia, por lo que no forma parte de la pretemporada que el equipo realiza en Australia.

De todos modos, se espera que el capitán se reintegre pronto a los entrenamientos, más precisamente, cuando el equipo regrese a Europa para encarar la parte final de la pretemporada.

Lautaro disfruta de sus últimos días de vacaciones. Lautaro disfruta de sus últimos días de vacaciones.

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