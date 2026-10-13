​La Fórmula 1 vuelve a África después de 40 años: Ruanda será sede de un nuevo Gran Premio 

La Fórmula 1 confirmó su regreso al continente africano tras 33 años de ausencia. Luego del Gran Premio de Singapur, se anunció un acuerdo de diez años con Ruanda para organizar el GP de África, que se incorporará al calendario a principios de la década del 2030, aunque todavía no tiene una fecha exacta de estreno.

La carrera se disputará en un nuevo circuito ubicado en Bugesera, aproximadamente 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital ruandesa. El trazado estará junto al aeropuerto internacional que se encuentra en construcción y deberá cumplir con los requisitos de Grado 1 establecidos por la FIA.

El anuncio se realizó en Kigali, con la presencia del presidente de Ruanda, Paul Kagame, el CEO de la F1, Stefano Domenicali, y el presidente de la Federación Internacional, Mohammed Ben Sulayem. El acuerdo permitirá que la categoría vuelva a competir en el continente africano por primera vez desde 1993.

¿Cómo será el nuevo circuito de Fórmula 1 en Ruanda?

El circuito de Bugesera será diseñado por el expiloto de Fórmula 1 Alex Wurz y su empresa WurzDesign, con la participación de Tilke y DAR. El trazado aprovechará el paisaje montañoso de la región y sus desniveles naturales para ofrecer un recorrido rápido, fluido y exigente para los pilotos.

La construcción está prevista para los próximos años y su finalización determinará cuándo podrá disputarse la primera carrera. Por el momento, no se confirmó si el debut será en 2030 o en una temporada posterior.

Tampoco se definió qué lugar ocupará dentro del calendario. Las condiciones climáticas podrían influir en esa decisión, ya que Ruanda tiene una temporada de lluvias entre marzo y mayo y otra más corta entre octubre y noviembre.

Qué dijeron los protagonistas sobre el regreso de la F1 a África

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, celebró el acuerdo y destacó la importancia de recuperar la presencia del campeonato en el continente: “Durante más de tres décadas, el campeonato mundial de automovilismo más importante ha competido sin este continente, y eso cambia con este acuerdo“.

Además, remarcó el impacto que tendrá la competencia en el país: “El circuito de Bugesera, junto con el nuevo aeropuerto internacional, generará empleo, formación, turismo y nuevas empresas para nuestro país y nuestra región durante las próximas décadas”.

Por su parte, Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, calificó el anuncio como “un momento histórico” y destacó que la categoría competirá en todos los continentes habitados: ” África siempre ha formado parte de nuestro futuro, y desde el principio estábamos decididos a regresar de la manera correcta, con el socio adecuado“.

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1. REUTERS/Jakub Porzycki Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1. REUTERS/Jakub Porzycki

¿Por qué la Fórmula 1 dejó de correr en África en 1993?

La última carrera de Fórmula 1 en África se disputó el 14 de marzo de 1993 en Kyalami, Sudáfrica, con victoria de Alain Prost. Sin embargo, la historia de la categoría en el continente comenzó mucho antes, con competencias en Marruecos y distintos circuitos sudafricanos.

El Gran Premio de Sudáfrica desapareció del calendario después de 1985, en medio de las sanciones internacionales y el rechazo al apartheid, el sistema de segregación racial que existía en el país.

Gran Premio de Sudáfrica 1993. Gran Premio de Sudáfrica 1993.

La competencia regresó en 1992, pero solamente se disputaron dos ediciones más. Su salida definitiva en 1993 estuvo vinculada principalmente a problemas económicos, dificultades para financiar el evento y los problemas judiciales que enfrentó su promotor.

Las críticas a Ruanda y el impulso de Lewis Hamilton

La elección de Ruanda como sede también podría generar controversias. Organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos por parte del gobierno de Paul Kagame, mientras que la República Democrática del Congo acusa al país de apoyar a grupos armados involucrados en el conflicto del este congoleño.

Ruanda ya tiene presencia en el deporte internacional mediante acuerdos de patrocinio con clubes como Arsenal y Aston Villa. Además, recibió la ceremonia de premios de la FIA en 2024 y el Mundial de ciclismo en ruta en 2025.

Por otro lado, Lewis Hamilton fue uno de los principales impulsores del regreso de la Fórmula 1 a África. El siete veces campeón mundial reclamó durante años que el continente volviera a formar parte del calendario.

El británico había cuestionado que la categoría compitiera en todos los demás continentes, pero no en África. Con el acuerdo anunciado, ese objetivo comenzará a tomar forma, aunque todavía faltan varios años para la primera carrera.

​