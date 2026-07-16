​La historia entre Argentina y España: un solo cruce en Mundiales, un último antecedente muy negativo y la Finalissima suspendida 

Las selecciones de Argentina y España tienen décadas de historia. La Albiceleste, tres veces campeona del mundo y 16 veces campeona de América, sigue agrandando su historia día a día. Este miércoles escribió una nueva página dorada en sus libros, con el triunfo 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 que le permitió acceder a su séptima final de esta envergadura y a la segunda de manera consecutiva. La Scaloneta está a un solo partido de defender la corona lograda en Qatar 2022, aunque para revalidar el título deberá vencer a la Furia Roja en la gran final.

El seleccionado español también vive sus horas más gloriosas. No es para menos: desde 2008 hasta acá, el combinado ibérico logró ganar una Copa del Mundo (la de Sudáfrica 2010) y tres Eurocopas (2008, 2012 y 2024), que se suman a la lograda en 1964 y que le permiten sacar chapa de ser el equipo que más veces ganó el torneo de selecciones más importante del Viejo Continente. Además, lograron llegar a una definición mundialista por segunda vez en la historia y, por supuesto, también sueñan con bordar la segunda estrella de su historia.

La final del Mundial 2026 enfrentará a dos seleccionados que han dominado el panorama en los últimos años, y uno de ellos se ganará el honor de ser llamado campeón del mundo. Entre sí, se han enfrentado en 14 ocasiones y el historial no podría estar más parejo. Además, el recuerdo reciente de la Finalissima cancelada sigue caliente, aunque ese partido finalmente se dará y en el mayor escenario de todos. En Olé, recordamos la historia completa entre Argentina y España.

España vs. Argentina. España vs. Argentina.

Así está el historial entre Argentina y España: un único antecedente mundialista, un mal último recuerdo y más

A lo largo de las décadas, la Albiceleste y la Furia Roja se han visto las caras en 14 oportunidades, y el historial entre ellas está totalmente igualado: se reparten seis victorias por lado, además de dos empates. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo es que, de esos partidos, solo uno se disputó en la Copa del Mundo.

De la totalidad de esos partidos, 13 fueros amistosos. El único antecedente oficial en Mundiales se remonta a Inglaterra 1966. Aquella tarde en Birmingham, por la fase de grupos, la Selección Argentina se impuso por 2-1 con un doblete de Luis Artime, mientras que Pirri anotó el tanto español. Casi 60 años después, ambos se volverán a ver las caras en el escenario más grande de todos.

En el recuerdo moderno más alegre para el hincha argentino moderno es, sin dudas, la goleada a favor vivida en septiembre de 2010. España llegaba al Estadio Monumental estrenando con orgullo el título de campeón del mundo obtenido en Sudáfrica 2010, pero se topó con una Argentina inspiradísima que la goleó por 4-1.

Messi festeja su gol ante los españoles en 2010 (FOTO JUANO TESONE). Messi festeja su gol ante los españoles en 2010 (FOTO JUANO TESONE).

Aquella tarde, un joven Lionel Messi frotó la lámpara a los 10 minutos para picarle la pelota de forma exquisita a Pepe Reina y abrir el marcador. El show de la Albiceleste fue completado por Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero, que sellaron una goleada para el recuerdo ante el reciente campeón del mundo.

El sabor amargo del último antecedente entre Argentina y España

Sin embargo, el último cara a cara entre ambos equipos no podría favorecer más al seleccionado ibérico. En marzo de 2018, bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli y en la antesala de la Copa del Mundo de Rusia, la Selección Argentina sufrió una de las peores palizas de su historia moderna: un durísimo e inapelable 6-1 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Aquella noche, sin Lionel Messi debido a una molestia física, el combinado español aplastó sin piedad a una Albiceleste completamente desbordado. Isco fue la figura y el verdugo principal marcando un triplete, mientras que Diego Costa, Thiago Alcántara y Iago Aspas completaron la goleada. Nicolás Otamendi anotó el gol del descuento para una Argentina que vivió una de las peores jornadas de su historia.

España aplastó a Argentina en 2018 (EFE). España aplastó a Argentina en 2018 (EFE).

Aquella debacle dejó expuestas todas las costuras de un ciclo que tambaleaba y sembró un manto de dudas gigantesco antes de viajar a tierras rusas, certamen en el que la Selección cayó en octavos de final ante Francia. Fue un cachetazo histórico y que, a día de hoy, sigue siendo el último registro entre ambos.

La Finalissima 2026 que nunca se jugó y se dará en la final del Mundial

A inicio de año estaba programado un partido entre España y Argentina: la Finalissima, que enfrentaría a los vigentes campeones continentales. La Furia Roja, campeona de de la Euro 2024, se mediría la Selección campeona de la Copa América del mismo año. Tras varios idas y vueltas, finalmente el encuentro se programó para el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, mismo escenario donde la Lionel Messi levantó la Copa del Mundo.

La Finalissima que nunca se dio. La Finalissima que nunca se dio.

Sin embargo, luego de los bombardeos que azotaron Medio Oriente, se debió cancelar el plan original y buscar una alternativa, una que finalmente nunca llegó. La relación entre UEFA y Conmebol se complicó luego de que en Europa quisieran imponer el Bernabéu como estadio para la final, algo que no respetaba la neutralidad del reglamento. AFA pidió jugar fuera de España, pero UEFA terminó suspendiendo el encuentro mediante un comunicado oficial.

Por este motivo, ese encuentro por un título nunca se llevó a cabo. Pero, cosas de la vida y del fútbol, finalmente ese duelo se disputará y también será por un trofeo. Aunque, claro está, tendrá mucha mayor importancia: será por el título de campeón del mundo.

El historial completo entre Argentina y España

España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso internacional

Argentina 4-1 España | 06/09/2010 | Amistoso internacional

España 2-1 Argentina | 13/11/2009 | Amistoso internacional

España 2-1 Argentina | 10/10/2006 | Amistoso internacional

España 0-2 Argentina | 16/11/1999 | Amistoso internacional

España 2-1 Argentina | 19/09/1995 | Amistoso internacional

España 1-1 Argentina | 11/10/1988 | Amistoso internacional

Argentina 1-1 España | 10/10/1974 | Amistoso internacional

España 1-0 Argentina | 10/10/1972 | Amistoso internacional

Argentina 2-1 España | 12/07/1966 | Mundial de Inglaterra 1966

España 2-0 Argentina | 10/06/1961 | Amistoso internacional

Argentina 2-0 España | 23/07/1960 | Amistoso internacional

Argentina 1-0 España | 04/07/1953 | Amistoso internacional

España 0-1 Argentina | 06/12/1952 | Amistoso internacional

¿Cuándo juegan Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026?

El partido definitivo de la Copa del Mundo entre España y Argentina se disputará el próximo domingo 19 de julio y comenzará a las 16:00 (hora de Argentina). Será el cierre perfecto para un mes y medio de competencia, donde el seleccionado que logre levantar el trofeo habrá superado con éxito su camino de ocho partidos (el más largo de la historia) para alcanzar la gloria máxima.

El escenario elegido para albergar la gran final del Mundial 2026 es el imponente MetLife Stadium (nombrado por la FIFA como Estadio Nueva York/Nueva Jersey debido a regulaciones comerciales), ubicado en la localidad de East Rutherford. Este recinto, con capacidad para más de 82.500 espectadores y hogar de los New York Giants y New York Jets de la NFL, se vestirá de gala para recibir un evento histórico.

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