​Harry Kane tras la histórica derrota: “Estamos destrozados” y el ejemplo de Messi cuando le preguntaron por su continuidad 

“Estoy destrozado por los chicos, por todos: e l equipo, el cuerpo técnico y los aficionados. Jugamos bien durante gran parte del partido. Cuando nos pusimos 1-0 intentamos aguantar, pero a este nivel eso no es suficiente. Estoy destrozado porque trabajamos mucho para llegar hasta aquí y los chicos dieron hasta la última gota de sudor y lágrimas”. Así, todavía en el campo de juego del escenario de Atlanta, Harry Kane trató de emitir su punto de vista, con las pulsaciones a mil y golpeado, de la durísima caída ante Argentina. Inglaterra lo ganaba por 1-0, pero no pudo aguantar el envión de la Albiceleste y terminó con las manos vacías, ya fuera de la Copa del Mundo. Deberá jugar el tercer puesto el sábado en Miami contra Francia.

Analizando lo sucedido en cancha, no le quitó méritos al trabajo de Argentina a pesar del esfuerzo realizado: ” “Nos costó presionar con la pelota. En la primera parte y al inicio del segundo tiempo metimos mucha intensidad arriba. Pudimos recuperar balones y tener el control. Tras el gol, ellos adelantaron más sus líneas y no pudimos igualarlos. Fue una ola tras otra e intentamos aguantar. Pusimos el cuerpo, pero no fue suficiente. Cuando nos pusimos por delante, la idea era buscar otro gol. Y cuando ellos marcaron dos, intentamos reaccionar, pero no pudimos recuperar el ritmo”.

Kane se saluda con Messi (REUTER). Kane se saluda con Messi (REUTER).

Si bien, como en 2018, se ubicaron entre los cuatro mejores del mundo (y han sido dos veces subcampeones de Europa en el último tiempo), Kane lamentó que siempre les falte algo para coronar (no lo hacen desde 1966): “Tuvimos buenos momentos y buenos partidos. Estamos cerca, pero parece que siempre nos falta esa pieza en las fases finales del torneo. Estos torneos exigen muchísimo: esfuerzo, presión y fortaleza mental. Creo que lo demostramos durante seis o siete semanas, pero nos sigue faltando esa última pieza”.

Mención aparte para las palabras elogiosas hacia Leo Messi. De capitán a capitán. “En varias partes del juego luchamos bien contra él, pero sigue siendo uno de los jugadores más peligrosos del mundo cuando tiene la pelota en el último tercio de la cancha. Siempre puede inventar algo y volvió a hacerlo. Por eso es uno de los mejores jugadores del mundo“, expresó sobre el 10, a quien saludó en el epílogo con mucho respeto.

Por último, con casi 33 años, le preguntaron si se ve jugando en el próximo Mundial de 2030. Y puso el ejemplo de Messi, rompiéndola con 39 pirulos: “Es demasiado pronto para hablar de eso. Soy una persona que toma las cosas año a año, según cómo se siente. Amo más que nada jugar para la selección y es un orgullo hacerlo. Cuatro años es mucho tiempo; tengo 33 años, pero miren a Messi: sigue compitiendo al más alto nivel. Abordaré cada situación cuando llegue. Ahora mismo estoy procesando la derrota”.

Kane y el saludo con Messi al final (AP). Kane y el saludo con Messi al final (AP).

Créditos: DSports.

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