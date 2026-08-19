​La desopilante bienvenida de Merentiel a Enner Valencia antes de que debute en Boca 

Le dicen Superman, y no es por casualidad, al menos por lo que hizo para su país, donde es un héroe que acumuló seis goles en Copas del Mundo. Sin embargo, con el bagaje que le dejaron sus antecesores de peso, Enner Valencia ya sabe que tendrá que revalidar credenciales para dejar inscripto su nombre en algún lugar de la historia de Boca.

Un recorrido que empezó en la noche guaraní del partido ante Recoleta, con su ingreso a falta de más de media hora para el final de la serie ya resuelta con el 3-0 parcial, justo en el momento en el que reemplazó a un Miguel Merentiel que dio la nota en el preciso instante del ingreso del ecuatoriano.

AME249. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 18/08/2026.- Enner Valencia de Boca controla el balón este martes, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino AME249. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 18/08/2026.- Enner Valencia de Boca controla el balón este martes, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

¿Por qué? Porque la Bestia, quien se aproximaba tranquilamente rumbo a la línea de cal, y de golpe se agachó y empezó a hacerle gestos, como encendido. De inmediato, el delantero que estaba a punto de estrenarse con la azul y oro estalló en una carcajada cómplice, y fue la nota de su primer instante como jugador de Boca.

​