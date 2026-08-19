​El regreso soñado del Tucu: Joaquín Correa volvió a marcar con Estudiantes y puso el 1-0 ante Católica 

El regreso de Joaquín Correa a Estudiantes ya tiene su primera gran postal. En su segundo partido desde que volvió al club que lo formó, el Tucu marcó el 1-0 ante Universidad Católica, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y lo hizo apenas ocho minutos después de ingresar al campo de juego…

A los 35 del primer tiempo, Correa reemplazó a Tiago Palacios, quien debió dejar la cancha por un probable desgarro. El cambio obligó al Tucu a entrar antes de lo previsto, pero el delantero necesitó apenas unos minutos para justificar toda la expectativa que generó su regreso: a los 43′, Estudiantes encontró el gol que buscaba y tuvo como protagonista al tucumano.

La jugada nació en los pies de Baltasar Rodríguez, que trasladó la pelota con metros por delante y prácticamente sin oposición. El volante se la pasó a Correa, quien controló y, sin pensarlo demasiado, sacó un derechazo seco y preciso desde la medialuna del área que se metió pegado al palo derecho del arquero Vicente Bernedo.

El Tucu celebra con la mano en alto (EFE). El Tucu celebra con la mano en alto (EFE).

Correa salió disparado a festejarlo y enseguida fue abrazado por sus compañeros. Resultó una celebración cargada de emoción para un futbolista que volvió a Estudiantes después de 11 años y que ya consiguió su primer gol en una noche de Copa Libertadores.

El tanto, además, llegó en un momento especial de su carrera. Correa había sido uno de los integrantes del ciclo de la Selección Argentina que conquistó la Copa América 2021 y la Finalissima 2022, pero una lesión lo dejó afuera del Mundial de Qatar, cuando ya estaba dentro de la lista de Lionel Scaloni. El delantero había sufrido una lesión que derivó en su desafectación antes del debut argentino en la Copa del Mundo. Al Tucu lo reemplazó Thiago Almada con apenas 21 años.

Once años después, el Tucu volvió a casa

Correa dejó Estudiantes en 2015, cuando fue transferido a la Sampdoria de Italia, después de haber surgido de las inferiores del Pincha y debutado en Primera en 2012. Desde entonces construyó una carrera internacional que lo llevó por Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter, Olympique de Marsella y, más recientemente, Botafogo.

El salto de Correa tras el gol (EFE). El salto de Correa tras el gol (EFE).

Su regreso se concretó a comienzos de agosto, a los 32 años, después de desvincularse del club brasileño. Estudiantes oficializó su incorporación con un contrato por dos temporadas y le asignó la camiseta número 32.

Su estreno en esta segunda etapa fue justamente en la serie de octavos de final de la Libertadores. En el encuentro de ida, disputado en La Plata, ingresó en el segundo tiempo. Ahora, en la revancha ante Universidad Católica, volvió a entrar desde el banco (en el PT) y rápidamente se convirtió en protagonista.

El Tucu volvió a casa. Y ya gritó su primer gol.

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