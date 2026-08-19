​A un mes de la final del Mundial, qué hizo cada jugador de la Selección 

Un mes. Todo ese tiempo pasó desde que terminó el Mundial. Uno en el que la Selección volvió a unir al país con partidos memorables y la lucha incansable hasta el final. Pero, también, uno en el que tocó ver la gloria pasar por al lado luego de caer en el encuentro definitorio ante España.

Ahora bien, ¿qué hicieron los jugadores de la Scaloneta desde aquel 19 de julio? Hay casos variados: algunos se sumaron a sus clubes de inmediato y ya tienen varios partidos encima y otros todavía no disputaron minutos de manera oficial. Pero, también, hubo futbolistas que cambiaron de aires y firmaron para otros equipos. Por eso, Olé te muestra el uno por uno de los 26 jugadores.

Los arqueros

Emiliano Martínez: todavía no volvió al Aston Villa tras sus vacaciones post Mundial, lo que lo llevó a estar ausente en la pretemporada y en la final de la Supercopa de Europa ante PSG (triunfo 2-1 de los franceses). Juventus intentó llevárselo con negociaciones que iniciaron antes de la Copa del Mundo pero que no llegaron a buen puerto con los Villanos, que, además, trajeron a Zion Susuki para competirle por un lugar en el arco. Todo indica que seguirá en Birmingham, donde, en su vuelta, deberá ver cómo está de la fractura en el dedo anular derecho que lo molestó durante todo el Mundial.

Dibu Martínez estuvo en Mar del Plata de vacaciones (FOTO: Familia Albarracín). Dibu Martínez estuvo en Mar del Plata de vacaciones (FOTO: Familia Albarracín).

Juan Musso: se reincorporó al Atlético Madrid el lunes 10 de agosto. Tiene contrato en el Colchonero hasta mediados de 2028 y continuará allí, donde buscará ganarle el puesto a Jan Oblak. No disputó amistosos.

Gerónimo Rulli: a sus 34 años, pegó un gran salto en su carrera: dejó el Olympique de Marsella para ser refuerzo del Manchester City por por dos años, en una compra que rondó los 3.5 millones de euros. Peleará el puesto con Gianluigi Donnarumma: en la final de la Community Shield vs. Arsenal (derrota 3-0) fue al banco.

Los defensores

Nahuel Molina: otro que cambió de aires. Roma compró su pase al Atlético Madrid por 19 millones de euros más variables y firmó hasta mediados de 2030. Ya disputó un amistoso: entró en el segundo tiempo del partido ante Borussia Dortmund.

Gonzalo Montiel: rápidamente se puso a disposición del Chacho Coudet en River y jugó los cinco partidos del Clausura. En el último, ante Argentinos, convirtió un gol y luego se lesionó: sufrió una distensión en el aductor izquierdo y es baja para el duelo de ida de Sudamericana de este miércoles ante Independiente Santa Fe.

Cristian Romero: luego de cuatro años en Tottenham, Cuti armó las valijas y se fue a España: Atlético Madrid pagó 40 millones de euros y le hizo un contrato hasta mediados de 2031. Todavía no jugó con el Colchonero: el Cholo Simeone se refirió a él y dijo que necesitará adaptación, pese a que “no hay tiempo”.

Cuti Romero y su presentación en Atlético Madrid. Cuti Romero y su presentación en Atlético Madrid.

Nicolás Otamendi: ya desde antes del Mundial se había confirmado su arribo a River. Y es otro que viene teniendo continuidad: como capitán, jugó los 90 minutos de los cinco partidos del Clausura.

Lisandro Martínez: se reincorporó a la pretemporada de Manchester United en Irlanda el 11 de agosto. Tuvo acción en el último amistoso de los Red Devils frente a Milan: ingresó en la mitad del segundo tiempo en lo que fue derrota por 4 a 2 de su equipo.

Marcos Senesi: su salida del Bournemouth luego de que finalizara su contrato para jugar en Tottenham era sabida desde antes del Mundial, cuando firmó hasta mediados de 2030. Se sumó a las prácticas a fines de julio y tuvo su primer amistoso el sábado: fue desde el arranque en el triunfo por 3 a 0 vs. Hoffenheim, en el que el DT Roberto De Zerbi paró un equipo que podría jugar en el debut de la Premier.

Facundo Medina: dejó el Olympique de Marsella y se convirtió en refuerzo de Bayer Leverkusen, que pagó 25 millones de euros por su pase. El sábado podría tener su debut oficial, cuando su equipo se enfrente con Wehen Wiesbaden por la Primera Ronda de la Copa de Alemania.

Nicolás Tagliafico: regresó al Olympique de Lyon y todavía no tuvo acción ni en amistosos. De hecho, su equipo se está jugando la clasificación a la Champions League (este martes disputó la ida de los playoffs vs. Fenerbahçe y empató 1-1) y Taglia no fue ni al banco porque se está poniendo a tono desde lo físico.

Los volantes

Leandro Paredes: otro de los que llegó al país y se puso la camiseta. Apenas cuatro días después de la final del Mundial, fue titular en el partido de ida de 16avos de Sudamericana de Boca vs. O’Higgins. Jugó otros seis partidos entre Clausura y Copa (se perdió el debut en el torneo ante Riestra) y en el último, ante Platense, salió en el entretiempo por una lesión muscular que lo sacó del cruce de vuelta ante Recoleta de este martes.

Paredes, uno de los que más jugó post Mundial (Foto: Fernando de la Orden). Paredes, uno de los que más jugó post Mundial (Foto: Fernando de la Orden).

Rodrigo De Paul: se sumó a Inter Miami a fines de julio y, con un solo entrenamiento, volvió a jugar de manera oficial. En esta segunda mitad del año ya disputó cinco partidos: dos de MLS y tres de Leagues Cup. Este miércoles, también estará en el duelo frente a Philadelphia Union, por el torneo local.

Enzo Fernández: luego de que su nombre estuviera vinculado con el Real Madrid durante el Mundial, regresó a Chelsea y el recibimiento no fue el mejor: volvió a jugar con el equipo en un amistoso contra Real Sociedad y recibió abucheos mezclados con ovaciones. Además, la prensa inglesa lo liquidó y hasta lo llamó “enemigo público número uno”. Mientras tanto, Manchester City lo buscó, pero todo indica que continuará en Londres, donde es capitán del conjunto dirigido por Xabi Alonso.

Alexis Mac Allister: se sumó al Liverpool el 10 de agosto y tuvo una bienvenida especial por parte del club. Volvió a jugar el domingo, en el primero de los amistosos que los Reds disputaron frente a Como.

Exequiel Palacios: debe definir su futuro. Si bien tiene contrato con Bayer Leverkusen hasta mediados de 2030, el Ipswich Town de la Premier League lo quiere y estaría cerca de cerrarlo.

Valentín Barco: su salida del Racing de Estrasburgo para llegar a Chelsea estaba confirmada desde principios de mayo, pero fue presentado en Londres recién a principios de agosto. Se integró a los entrenamientos junto a Enzo, pero todavía no sumó minutos con la camiseta de los Blues.

Giovani Lo Celso: pegó la vuelta al Real Betis, pero no pudo ser parte de ninguno de los amistosos de pretemporada por molestias físicas. Con el conjunto español tendrá por delante la disputa de la Champions League.

Nico Paz: Como hizo oficial el uso de su opción de compra por 60 millones de euros al Real Madrid durante el Mundial. Se reincorporó a los entrenamientos y jugó en el segundo amistoso del domingo contra Liverpool.

Los delanteros

Thiago Almada: otro que regresó al fútbol argentino. Luego de semanas de negociaciones, en las que también estuvo Flamengo en el medio, River se lo compró al Atlético Madrid por 20 millones de euros, el traspaso más caro de la historia del fútbol argentino. Ya tuvo su debut: fue titular en el triunfo del Millonario ante Argentinos, por el Clausura.

Almada en su debut con River (Foto Maxi Failla). Almada en su debut con River (Foto Maxi Failla).

Nicolás González: su futuro es una incógnita. Terminó su préstamo con Atlético Madrid y volvió a la Juventus, pero su continuidad en Italia no está asegurada. Si bien está entrenando con la Vecchia Signora, su deseo es volver a emigrar hacia España.

Giuliano Simeone: firme en el Atlético Madrid. Volvió a los entrenamientos una semana antes del día que estaba previsto para los jugadores que disputaron el Mundial y disputó un amistoso frente a Olympique de Marsella: fue titular y salió a los 35′ del primer tiempo, minutos después de cometer una dura infracción.

Julián Álvarez: uno de los más nombrados en el mercado de pases europeo. Luego de que en el Mundial haya manifestado su deseo de irse del Atlético Madrid, volvió a los entrenamientos el 10 de agosto y su futuro no está definido. Barcelona lo busca y ofertó por él, pero el Colchonero no lo quiere largar bajo ningún término (tiene contrato hasta mediados de 2030 con una cláusula de 500 millones de euros) y la situación parece inflexible. No jugará en el debut de LaLiga, este miércoles ante Málaga (tampoco lo hizo en los amistosos) y estos días se deberá resolver su salida, ya sea por sí o por no.

Lautaro Martínez: el Toro regresó al Inter y mostró toda su felicidad: “Por noveno año con el mismo deseo y ambición de siempre”, escribió en sus redes. Disputó media hora en un amistoso frente al Real Betis y el sábado vuelve a la competencia oficial, cuando el conjunto de Milán, con él como capitán, reciba al Monza.

José Manuel López: uno de los que más jugó desde su vuelta del Mundial y el primero en convertir de manera oficial. Disputó seis partidos con Palmeiras entre Libertadores, Copa de Brasil y Brasileirao, y metió tres goles. Este miércoles, el Verdao irá en busca del pase a cuartos de final de la Copa visitando a Cerro Porteño, con el Flaco como referencia del ataque.

Lionel Messi: estuvo unos días en Rosario con su familia acompañando a su papá que atravesaba un delicado momento de salud. Regresó a Inter Miami y, con un puñado de entrenamientos, volvió a jugar de manera oficial. Después, la rompió en un partido de Leagues Cup con dos goles y una asistencia y a los tres días retornó al país por el fallecimiento de Jorge. En medio del dolor, se reincorporó al Inter y fue al banco (y entró) el mismo día que llegó a Estados Unidos. Fue titular de nuevo en la dura derrota ante Nashville, y este miércoles, estará en el encuentro de Las Garzas frente a Philadelphia Union, por la MLS.

El último partido de Leo, vs. Nashville (Credit: Alan Poizner-Imagn Images). El último partido de Leo, vs. Nashville (Credit: Alan Poizner-Imagn Images).

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