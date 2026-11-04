​Cómo les fue a los argentinos citados por la Selección en la cuarta ronda de la Champions League 

El cuerpo técnico de la Selección Argentina oficializó la lista de convocados para la doble fecha de amistosos de noviembre que tendrá contra Costa Rica y Uruguay. Y lo hizo en la previa de la cuarta ronda de la Champions League, donde varios compatriotas citados tuvieron protagonismo.

¿Cómo les fue a los argentinos citados por Lionel Scaloni en la cuarta ronda de la Champions League?

JUAN MUSSO. El arquero fue suplente en la derrota 2-0 del Atlético de Madrid ante Bayern Munich y no sumó minutos porque Jan Oblak fue titular.

LEONARDO BALERDI. Fue titular en la Roma y protagonista de un error en el área que le dio al Manchester United el empate parcial sobre la hora.

Leo Balerdi vs. United. (REUTER) Leo Balerdi vs. United. (REUTER)

LISANDRO MARTÍNEZ. Fue suplente en el Manchester United y entró a los 75 minutos del encuentro. Con él en cancha, los Red Devils dieron vuelta el marcador y se impusieron 3-2.

MATÍAS SOULÉ. Fue titular en la Roma y anotó de zurda el primer gol del encuentro ante Manchester United. Sin embargo, el buen arranque y su tanto no alcanzaron para ganar.

Por Champions League. (Video ESPN)

Matías Soulé vs. United. (REUTER) Matías Soulé vs. United. (REUTER)

GIULIANO SIMEONE. Fue titular en el Atlético de Madrid y estuvo cerca de asistir a Julián Álvarez, pero el remate del delantero no terminó en gol. A pesar de haber sido amonestado a los 79 minutos, finalizó el encuentro en cancha.

SANTIAGO CASTRO. Fue suplente en la Roma e ingresó a los 78 minutos del encuentro, cuando el resultado estaba 2-0 a favor.

JULIÁN ÁLVAREZ. Fue titular en el equipo de Diego Simeone. Tuvo una chance clara, pero no logró destrabar el marcador. Finalmente, fue reemplazado a los 75 minutos del encuentro por Jonathan David con el 2-0 en contra.

Julián Álvarez vs. Bayern. (REUTER) Julián Álvarez vs. Bayern. (REUTER)

La lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de amistosos de noviembre

Los convocados de la Selección Argentina para los Amistosos de noviembre. (X: @Argentina) Los convocados de la Selección Argentina para los Amistosos de noviembre. (X: @Argentina)

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