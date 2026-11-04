​Aarón Anselmino y Mariano Troilo, las dos sorpresas en la primera lista de Scaloni post Messi 

Lionel Scaloni presentó la lista de la Selección Argentina para los amistosos ante Costa Rica y Uruguay de noviembre y entre los convocados aparecieron dos nombres que sorprendieron: Aarón Anselmino y Mariano Troilo. Con el Cuti Romero afuera por lesión y Nicolás Otamendi oficialmente retirado, el entrenador decidió sumar variantes para una posición que necesita nuevas caras.

No son dos caras completamente desconocidas para el cuerpo técnico. Troilo ya había sido citado en mayo de 2025 para los partidos de Eliminatorias ante Chile y Colombia, aunque en aquella oportunidad no llegó a debutar. Anselmino, en cambio, tendrá su primera oportunidad con la subcampeona del mundo. Los dos llegan desde el fútbol europeo, pero con dos presentes bastante diferentes.

Anselmino, una oportunidad en medio de las lesiones

El defensor surgido de Boca fue una de las apariciones más prometedoras del fútbol argentino y Chelsea lo compró por 18 millones de dólares después de apenas 18 partidos en la Primera del Xeneize. Sin embargo, su recorrido por Europa estuvo marcado por distintos problemas físicos que le impidieron conseguir continuidad.

Aaron Anselmino fue titular en la pretemporada del Chelsea. (Foto: officialjohor). Aaron Anselmino fue titular en la pretemporada del Chelsea. (Foto: officialjohor).

Durante el último año pasó a préstamo por Borussia Dortmund y Racing de Estrasburgo, antes de volver al conjunto londinense. En Alemania había conseguido mostrar condiciones, pero las lesiones volvieron a complicarlo. De hecho, no suma minutos oficiales con el equipo azul desde el cierre de la pretemporada, cuando salió lesionado antes de los 30’ contra el Johor Darul Takzim.

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, habló sobre la situación del argentino después de la victoria 2-0 contra el Manchester United y explicó que todavía necesitaba tiempo para recuperarse. “ Ha tenido algunos contratiempos, algunas lesiones. Pasarán unas semanas hasta que esté totalmente en forma”, explicó el técnico, pero con convocatoria está un paso más cerca de volver a las canchas.

Troilo y su protagonismo en Italia

El presente de Mariano Troilo es muy distinto. El ex Belgrano se ganó un lugar en el Parma y se convirtió en una pieza fija de la defensa. En la actual temporada de la Serie A disputó los diez partidos que jugó su equipo, todos desde el arranque, y acumula cerca de 900 minutos en cancha.

Mariano Troilo con el Parma. (EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA) Mariano Troilo con el Parma. (EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA)

Su llegada a Italia se concretó en agosto de 2025, cuando el Parma desembolsó 9,6 millones de dólares por su pase, operación que se transformó en la venta más importante de la historia de Belgrano. Ahora, a los 23 años y más de un año después de haber sido convocado por primera vez, tendrá una nueva chance de mostrarse ante Scaloni y pelear por un lugar.

Todos los convocados por Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de noviembre

La Selección juega el viernes 13 de noviembre en la Bombonera ante Uruguay, mientras que el martes 17 recibirá a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Estos son los 28 convocados por Scaloni:

Los convocados de la Selección Argentina para los Amistosos de noviembre. (X: @Argentina) Los convocados de la Selección Argentina para los Amistosos de noviembre. (X: @Argentina)

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