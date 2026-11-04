​El inmenso dolor de Lionel Messi por la muerte del futbolista de Tenerife: “No hay palabras…” 

El fútbol español amaneció este martes 3 de noviembre con la dolorosa noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien murió en esta mañana, a los 30 años, luego de permanecer internado en grave estado tras el tremendo impacto que sufrió este lunes con Jesús Owono, arquero del Andorra, en un partido por la Segunda División española. Y la noticia tuvo impacto mundial, al punto que conmovió a Lionel Messi.

El astro argentino, que juega en el inter Miami, aunque muy vinculado a España (jugó en Barcelona, es dueño de dos equipos en ese país y hace poco fue reconocido con el premio Princesa de Asturias), se volcó a su cuenta de Instagram, con más de 517 millones de seguidores, para transmitir su inmensa tristeza.

“No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y amigos. Que en paz descanse”, escribió el rosarino en una historia de IG, con una foto en blanco y negro de De Miguel.

El posteo de Messi ante la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife. El posteo de Messi ante la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife.

¿Qué le pasó a Jesús de Miguel?

El tremendo golpe que terminó desencadenando el fallecimiento de De Miguel ocurrió en el minuto 98, cuando el encuentro contra Andorra estaba igualado 2-2. El Tenerife buscaba quedarse con la victoria y lanzó un contraataque que dejó al delantero en carrera hacia el arco rival. Sin embargo, Owono salió a toda velocidad para disputar una pelota aérea y terminó impactando con su rodilla directamente sobre el pecho del delantero, casi en mitad de cancha.

El atacante, de 30 años, cayó desplomado y permaneció inmóvil, lo que generó una reacción inmediata de sus compañeros y de los futbolistas del Andorra, que solicitaron desesperadamente el ingreso de las asistencias médicas. El árbitro expulsó al arquero visitante por la acción, aunque el propio Owono regresó posteriormente al campo para interesarse por el estado de su rival.

El golpe de Owono a Jesús de Miguel. El golpe de Owono a Jesús de Miguel.

Durante más de cinco minutos, los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López, mientras los hinchas observaban en silencio. Según medios locales, tras el golpe De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió recibir maniobras de reanimación. Los servicios médicos lograron recuperar su pulso y el futbolista comenzó a respirar por sus propios medios.

Ante la gravedad de lo sucedido, el árbitro decidió suspender definitivamente el encuentro.

Tras ser evacuado del estadio, el delantero fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En un primer parte médico, el Tenerife había comunicado que el futbolista continuaba inconsciente, pero “estable dentro de la gravedad” del cuadro. Sin embargo, en la madrugada, el club informó que De Miguel había “empeorado neurológicamente”.

Jesús de Miguel es trasladado a una ambulancia luego del duro golpe. (LALIGA) Jesús de Miguel es trasladado a una ambulancia luego del duro golpe. (LALIGA)

La peor noticia llegó en la mañana de este martes, con la confirmación de su fallecimiento. “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”, informó el club en un comunicado.

El comunicado del Tenerife anunciando el fallecimiento de Jesús de Miguel

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.

No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace.

La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.

El mensaje del Andorra tras conocerse el fallecimiento de Jesús de Miguel

“🖤 Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”

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