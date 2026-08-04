​La buena noticia que recibió el Chelsea a la espera del regreso de Enzo Fernández 

Ese desfachatado extremo que destacó por su velocidad y verticalidad a la hora de encarar y buscar el arco contrario, está de vuelta. Sí, para quienes recuerdan -o no- la irrupción de Mykhaylo Mudryk en la élite, una grata novedad: el ucraniano se sumó a los entrenamientos del Chelsea en China luego de que el TAS decidió levantarle la sanción por doping.

Fueron casi dos años más que difíciles los que afrontó el extremo sin poder jugar, lo cual no hace de forma oficial desde el 28 de noviembre del 2024, cuando recibió la mayor suspensión de la historia por dar positivo en un control antidopaje (en principio era hasta 2028 la pena) luego de un compromiso con la selección de Ucrania.

Mudryk se reincorporó a los entrenamientos de Chelsea. (Foto: Chelsea) Mudryk se reincorporó a los entrenamientos de Chelsea. (Foto: Chelsea)

El pasado 31 de julio se conoció la decisión de levantarle la sanción al atacante de 25 años, por lo que quedó habilitado para unirse a la pretemporada internacional que lleva a cabo el cuadro de Londres en Hong Kong. Refuerzo top para Xabi Alonso en el comienzo de su ciclo al frente de los Blues.

¿Por qué se levantó la sanción? La federación inglesa y la Agencia Mundial Antidopaje llegaron a un acuerdo para levantar su sanción. Según explicó la FA en un comunicado, la reglamentación de la AMA ha sido actualizada, por lo que si la muestra que se tomó de Mudryk se hubiera obtenido hoy en día la concentración de meldonium en ella no habría resultado en una sanción por dopaje.

Mudryk se reincorporó a los entrenamientos de Chelsea. (Foto: Chelsea) Mudryk se reincorporó a los entrenamientos de Chelsea. (Foto: Chelsea)

Mudryk está de vuelta y el Chelsea con plantel casi completo

Este lunes, el ex atacante de Shaktar se sumó a la pretemporada bajo las órdenes de Xabi Alonso junto a otros cinco futbolistas refuerzos de los Blues para esta temporada. Ellos son: los arqueros Mike Penders y Gabriel Slonina; el refuerzo Geovany Quenda; Pedro Neto, tras su participación en el Mundial y el veterano Danny Welbeck, otra de las caras nuevas del equipo londinense.

Mudryk se reincorporó a los entrenamientos de Chelsea. (Foto: Chelsea) Mudryk se reincorporó a los entrenamientos de Chelsea. (Foto: Chelsea)

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Tras dos amistosos en Australia, los de Londres se trasladaron a la capital del gigante asiático para afrontar un encuentro -también de caracter amistoso- contra la Juventus este miércoles a las 8.30 (horario de la Argentina). Enzo Fernández continúa con sus días libres y será uno de los últimos en sumarse a los entrenamientos con su nuevo entrenador.

Mismo caso para Valentín Barco, quien fue anunciado como nuevo refuerzo este domingo y se incorporará más adelante. Chelsea tendrá dos amistosos más tras el que afrontará contra la Vecchia Signora: vs. Milán y Johor de Malasia. Su debut en la Premier League será el 24 de agosto como visitante ante Fulham.

La suspensión que deja atrás Mykhaylo Mudryk

El caso de Mykhailo Mudryk sacudió de lleno al Chelsea y el mundo del fútbol. El atacante ucraniano en 2024 fue castigado con cuatro años de inactividad tras un control antidopaje adverso, una sanción que lo dejó fuera de competencia en el momento más importante de su desarrollo profesional. La resolución representaba en su momento el escenario más duro posible dentro de este tipo de infracciones.

El futbolista de 25 años había sido incorporado en 2023 desde el Shakhtar Donetsk en una operación multimillonaria 70 millones de euros (82 millones de dólares en aquel momento), que lo colocó entre las compras más elevadas en la historia del club londinense. Solamente Enzo Fernández y Wesley Fofana implicaron una inversión mayor hasta el arribo posterior de Moisés Caicedo y otras figuras. En su momento, su llegada había generado una enorme expectativa por su velocidad, desequilibrio y proyección.

El origen del castigo se centraba en un análisis realizado durante 2024, en el que se detectó una sustancia prohibida vinculada al rendimiento físico. A partir de allí se activó el proceso disciplinario que terminó con la suspensión máxima.

Mykhailo Mudryk.. Foto: Reuters Mykhailo Mudryk.. Foto: Reuters

Mudryk no participa en partidos oficiales desde finales de 2024. Durante ese período, su ausencia generó interrogantes que luego encontraron explicación en el proceso abierto en su contra. Lejos de la actividad competitiva, el jugador continuó entrenándose de forma individual, intentando sostener su estado físico mientras aguardaba una definición.

En paralelo, el club optó por manejar el tema con cautela, evitando profundizar públicamente sobre la situación más allá de las comunicaciones iniciales.

Los números de Mudryk en Chelsea

73 partidos jugados

10 goles

11 asistencias

1 título (UEFA Conference League 2024-2025)

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