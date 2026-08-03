​Cinco datos increíbles del mal momento de River 

El “que se vayan todos” atronó fuerte anoche en el Monumental. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores no se salvaron de la bronca de los hinchas, quienes trasladaron su descontento al hall del estadio, un espacio simbólico de manifestación, todo un síntoma del mal momento que atraviesa hoy River. Acá, Olé te cuenta cinco datos que ayudan a entender el por qué de la crisis.

1) Racha histórica negativa de derrotas

Si se toman en cuenta las competiciones nacionales, River lleva cinco caídas al hilo. Son: la final del pasado Torneo Apertura (2-3 vs. Belgrano), el partido de los 16avos de final de la Copa Argentina (1-3 vs. Aldosivi) y las tres primeras fechas de este Torneo Clausura (todas 0-1 vs. Barracas, Gimnasia y Central). Entre la derrota con Belgrano y la de Aldosivi ganó un encuentro por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, 3 a 0 ante el Blooming.

No hay registros en la historia del profesionalismo de una racha semejante. La última vez que River perdió cinco consecutivos a nivel nacional fue en la era amateur, más precisamente en 1911. Aquella vez tuvo cuatro derrotas por el campeonato (0-1 con GEBA, 1-4 con San Isidro, 0-3 con Alumni y 1-5 con Quilmes) y una por la Copa de Honor (fue 1-1 con Racing, el partido se suspendió y se lo dieron por perdido a River).

2) Racha sin poder dar vuelta un resultado

Le pasó en estos tres partidos iniciales del Torneo Clausura. Cada vez que quedó abajo en el marcador, River no pudo remontarlo. Pero no es un mal que lo aqueja en el presente. Ya lleva 28 partidos consecutivos, entre distintas competiciones, sin poder dar vuelta un resultado adverso. La última vez fue en noviembre del 2024, durante el último ciclo de Marcelo Gallardo, cuando arrancó perdiendo con Instituto en Córdoba, lo dio vuelta, se lo empataron y terminó ganando 3 a 2.

De esos 28 partidos que arrancó abajo, en 20 perdió y sólo en 8 alcanzó a empatarlo (ganó uno, sí, con San Lorenzo en los playoffs del Torneo Apertura, pero fue en la definición por penales). Lo que habla a las claras de un problema que viene de arrastre: la falta de reacción en la adversidad. De esos 28 partidos sólo 6 corresponden al ciclo Coudet, pero no deja de ser un síntoma de cómo le cuesta a River reponerse del impacto que significa recibir un gol.

Otamendi la metió en contra y River no pudo darlo vuelta ante Central. Otamendi la metió en contra y River no pudo darlo vuelta ante Central.

3) Peor comienzo histórico en un torneo local

Para encontrar un arranque de torneo igual de adverso en River que el actual Torneo Clausura, con tres derrotas en las primeras tres fechas, hay que remontarse al Torneo Clausura de 1994, hace 32 años. Incluso, ambos son los peores comienzos del Millonario en toda la era del profesionalismo. En este caso actual se suma otro valor negativo: tampoco hizo goles en ninguno de los tres partidos.

A eso, se le suma el hecho de que, en este caso, tampoco hizo goles en ninguno de los tres partidos. El domingo, ante Tigre, tendrá una chance para cortar esa racha. Aquel River del Clausura 94, dirigido por Daniel Passarella, terminó quinto al final del torneo.

Passarella era el DT de River en aquella mala racha inicial del Clausura 94. Passarella era el DT de River en aquella mala racha inicial del Clausura 94.

4) Afuera de las copas internacionales del 2027

Con la derrota ante Rosario Central, River figura 10° en la tabla anual del fútbol argentino. Es decir que, por ahora, se está quedando afuera de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana del año próximo.

Esta tabla suma los puntos logrados en el Torneo Apertura y en el actual Clausura. River hoy tiene 29 unidades en 19 partidos. Y quedó un punto por detrás de Barracas Central, que es el último que se encuentra en los puestos de clasificación.

Hay varias opciones para clasificarse. Una de ellas era salir campeón de la Copa Argentina, algo que ya no podrá por haber sido eliminado en 16avos de final ante Aldosivi. Otra es ganar este Torneo Clausura. Y una más: consagrarse en la actual edición de la Copa Sudamericana.

River, décimo en la tabla anual. River, décimo en la tabla anual.

5) Mala puntería en este Torneo Clausura

Que River no haya convertido un solo gol en las tres primeras fechas de este torneo (Central Córdoba es el otro que tampoco convirtió pero la falta jugar un partido) habla de un problema de efectividad. Y los números lo confirman. Ante Barracas, Gimnasia y Central, el equipo dirigido por Eduardo Coudet realizó 50 tiros (promedio de 16,6 por partido), de los cuales sólo 13 tuvieron el arco como destino (promedio de 4,3 por partido) pero ninguno terminó besando la red.

Según datos de Opta, River apenas tuvo cinco ocasiones claras de gol en estos tres partidos (cuatro ante Central y una frente a Barracas). Demasiado poco para un equipo que en los tres encuentros dominó la posesión (76% vs. Barracas, 74% vs. Gimnasia y 65% vs. Central).

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