​Después de haberse quedado afuera del Mundial por su rotura de cruzados, Panichelli reapareció y habló de su lesión 

Mientras atraviesa la recuperación de su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo dejó afuera del Mundial, Joaquín Panichelli realizó un stream. Desde la comodidad de su casa, el delantero del Racing de Estrasburgo prendió la camarita y habló para la gran cantidad de personas que visitaron el directo, algo que sorprendió al propio delantero.

A las 16 horas del domingo, el punta de 23 años realizó su stream en la plataforma Kick, donde tuvo una media de 1.000 personas mirándolo, cuestión que hizo que el delantero diga: “Esto es una locura, che. Muchas gracias a toda la gente que está. Mi expectativa era, sacando mi familia y mis amigos, que haya 20 o 15 personas”.

Por otra parte, explicó el motivo por el que decidió realizar esta transmisión en directo. “Bueno, la idea era un poco arrancar algo con este tiempo, en el que quizás uno va a estar fuera de las canchas, fuera del circuito. Desde que fui a Buenos Aires, que fui al programa ahí con los chicos (NdeR: visitó Vorterix), me quedó en la cabeza hacer algo”, contó.

Panichelli sufrió una durísima lesión en una práctica con la Selección (Foto: Marcelo Carroll). Panichelli sufrió una durísima lesión en una práctica con la Selección (Foto: Marcelo Carroll).

En este sentido, afirmó que “la idea era tener este espacio y no tener que depender de una entrevista, de una nota, o de un espacio de un tercero para poder contar el día a día, cómo va progresando la lesión sobre todo y también para poder charlar con la gente”.

La lesión de Panichelli

Una dura noticia sacudió a la Selección Argentina a las pocas horas de aquel amistoso pre Mundial frente a Mauritania. Y es que en una práctica de la Selección, Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados de la pierna derecha en pleno entrenamiento y quedó descartado para la Copa del Mundo.

Joaquín Panicheli fue operado rápidamente. (Instagram @joaco_paniocheli) Joaquín Panicheli fue operado rápidamente. (Instagram @joaco_paniocheli)

El delantero (máximo goleador de la Ligue 1 con el Racing de Estrasburgo con 18 goles y cuatro asistencias en 38 partidos) había sido convocado por Lionel Scaloni por el gran presente que atravesaba en Francia para esa doble fecha de amistosos. Sin embargo, padeció esta durísima lesión que lo mantiene afuera de las canchas. ” Mucha fuerza, Joaco. Estamos con vos”, escribió la cuenta oficial.

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