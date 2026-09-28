​La banca de Alpine a Colapinto post accidente en Bakú: la foto del argentino antes de Malasia 

Alpine ya piensa en el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 y volvió a mostrar su respaldo a Franco Colapinto. La escudería francesa compartió en sus redes sociales una foto individual del piloto argentino y, además, publicó otra imagen en la que aparece junto a su compañero Pierre Gasly, ambos preparados para el regreso de la categoría a Malasia.

“Otro fin de semana de carrera nos espera. Nos dirigimos a Malasia para el BahrainGP”, escribió Alpine en la publicación, que tuvo a Colapinto entre sus protagonistas.

La decisión de incluir al argentino llega pocas horas espués de la complicada fecha en Bakú, donde quedó involucrado en un accidente que terminó con su carrera y también con las de Gasly y Lando Norris. Pese a las repercusiones que generó aquella maniobra, Alpine volvió a poner a Colapinto al frente de su contenido y lo mostró junto a su compañero de equipo.

Ahora, el piloto argentino se prepara para la decimosexta fecha de la temporada 2026, que se disputará del viernes 2 al domingo 4 de octubre en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia. La carrera será el domingo a las 4 de la madrugada (horario argentino).

Las imágenes de Alpine antes de Malasia

Primero apareció la foto de Colapinto, protagonista individual de una de las publicaciones de la escudería. Después, Alpine compartió otra imagen en la que el argentino posa junto a Gasly, una postal de los dos pilotos que representarán al equipo en la próxima competencia.

El gesto se da después de que la escudería francesa saliera públicamente a respaldar a sus pilotos frente a los ataques que recibieron en redes sociales tras el Gran Premio de Azerbaiyán. “Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado o desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos”, había expresado Alpine en su comunicado.

El equipo también remarcó que su mensaje no estaba dirigido contra una comunidad de fanáticos en particular y pidió trabajar para mantener una rivalidad deportiva saludable dentro de la Fórmula 1.

Ahora, con el siguiente compromiso a la vista, Alpine dejó atrás las repercusiones de Bakú y centró su comunicación en la nueva fecha. Para Colapinto será, además, una experiencia inédita en Sepang, ya que nunca compitió en ese circuito.

Colapinto y un nuevo desafío en Sepang

El Circuito Internacional de Sepang volverá a recibir a la Fórmula 1 después de nueve años. La pista tiene 5,543 kilómetros, 15 curvas y dos largas rectas, además de condiciones climáticas que pueden convertirse en un factor durante el fin de semana.

Colapinto deberá conocer el trazado durante los entrenamientos y adaptarse rápidamente a una pista en la que nunca corrió. A eso se suma que llegará con una penalización de cinco posiciones en la grilla, determinada por los comisarios después del incidente de Bakú.

El argentino reconoció su responsabilidad por aquel accidente, mientras que Norris, uno de los afectados, lo cuestionó públicamente y luego se retractó de su pedido de suspensión. La FIA, finalmente, sancionó a Colapinto con cinco puestos para la próxima carrera. Alpine, en tanto, eligió respaldarlo públicamente y ahora volvió a incluirlo como una de las caras de su equipo en la previa de Malasia.

Colapinto tras el accidente. (Foto: AP) Colapinto tras el accidente. (Foto: AP)

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