​Boca no tiene fecha para la semi de Copa Argentina y la AFA busca variantes: cuándo se juega 

La remontada ante Racing le dio a Boca el pase a las semifinales de la Copa Argentina y sumó un partido a un calendario que ya venía cargado. El rival será Banfield, pero el cruce todavía no tiene fecha: entre el Clausura y la serie con Vasco da Gama por la Sudamericana, encontrarle lugar exige revisar también la agenda del Taladro.

La salida más cercana sería jugar el martes 6 de octubre. Boca recibirá a Unión el viernes 2 a las 21.30 y volverá a jugar el viernes 9, a las 19.30, cuando visite a Instituto en Córdoba. La semifinal entraría justo entre esos dos compromisos. El obstáculo está del otro lado: Banfield tiene programado para el lunes 5, a las 21.15, su partido de local ante Rosario Central.

Para que el 6 sea posible habría que adelantar ese Banfield-Central al viernes 2. Así, los dos semifinalistas jugarían por el Clausura el mismo día y llegarían al cruce con un tiempo de descanso similar. Es la opción que menos altera la agenda de Boca (y del fútbol argentino), pero depende de que se modifique un encuentro ya confirmado de la Liga, y que por supuesto acepten el Taladro y el Canalla.

Un calendario al límite con las semifinales de la Sudamericana

Después, la agenda xeneize se cierra todavía más. El martes 13 recibirá a Vasco da Gama en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana; entre ambos partidos internacionales deberá recibir a Talleres, tentativamente el viernes 16 o el sábado 17. La revancha en Brasil será el martes 20. Luego vendría la visita a Independiente, prevista en principio para el fin de semana del 24 o 25.

La ventana del 28 de octubre y la sombra del superclásico

La otra ventana para la semifinal con Banfield es el miércoles 28 de octubre. En términos de calendario, está libre. El problema es lo que viene inmediatamente después: Boca tiene previsto el superclásico ante River para el domingo 1° de noviembre y pretende llegar con una semana entera de descanso en medio de las seguidillas que viene sorteando. Jugar una semifinal de Copa Argentina en el medio le quitaría esa posibilidad.

Por eso también podría aparecer una tercera salida, todavía sin definir ninguna de ellas: disputar Boca-Banfield el miércoles 4 de noviembre, día que hoy está reservado para la final de la Copa Argentina. En ese caso habría que postergar la definición del torneo, independientemente de quién gane la semifinal. Por ahora son escenarios en evaluación: Boca ya sabe contra quién jugará, pero la fecha del partido sigue abierta.

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