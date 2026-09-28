El cazador de utopías le puso fecha a su último baile. Tras vencer 2-0 a Bolivia en un amistoso, Gustavo Alfaro anunció que se retirará como entrenador en Paraguay.

El argentino, que tomó las riendas de la Albirroja el 16 de agosto de 2024, hizo historia en el Mundial 2026 (donde consiguió un emblemático triunfo ante Alemania) y tiene contrato hasta la edición 2030. Sin embargo, confirmó que ese será el último torneo que dirigirá en su carrera.

Gustavo Alfaro en Paraguay. (REUTER) Gustavo Alfaro en Paraguay. (REUTER)

“Yo le dije a mi representante: escuchá a todo el mundo, pero no hablés con nadie. Yo con el único que hablo es con Paraguay. Este va a ser mi último trabajo. Yo elegí Paraguay por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio”, reconoció en conferencia de prensa.

Luego, aseguró que quiere disfrutar de sus lazos más cercanos. “Le agradezco a mi familia porque más que nada que vengo corriéndoles el arco hace mucho tiempo. Les digo que este es el último, es el último“, insistió.

A su vez, recalcó que tiene una misión con el plantel y que intentará cumplirla. “Todo lo que vivimos con Paraguay desde que llegamos, el proceso de Eliminatorias y lo que vivimos en el Mundial… Yo sentía que todavía había muchas cosas por hacer“, indicó.

De todos modos, se mostró enfocado en lo que viene. ” Me siento muy feliz por darle continuidad a este proceso. Este partido nos dio la posibilidad de probar jugadores. hubieron errores que tenemos que corregir y también cosas muy buenas”, resaltó.

Hasta el momento, Gustavo Alfaro dirigió 24 partidos al frente de Paraguay de los cuales ganó 11, empató siete y perdió solo seis. Desde su llegada, volvió a clasificar al equipo a un Mundial luego de varios años y, además, logró una victoria histórica ante Alemania en 16avos.

Gustavo Alfaro con Paraguay. (EFE) Gustavo Alfaro con Paraguay. (EFE)

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