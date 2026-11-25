Lejos de aquel protagonismo que supo tener en la Premier League y en la selección de Inglaterra, Raheem Sterling atraviesa una etapa complicada en su carrera. Sin equipo en la actualidad, el delantero volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por una situación ajena al fútbol: fue condenado a prisión, aunque no irá a la cárcel.

Este miércoles 25 de noviembre, el atacante compareció ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, donde la jueza Kirsty Allman dio a conocer la resolución de una causa que comenzó hace casi seis meses, tras un accidente de tránsito en Hampshire.

El origen del caso y la condena que recibió Sterling

Todo se remonta al 28 de mayo de 2026, cuando el futbolista circulaba al volante de su Lamborghini por distintas rutas del sur de Inglaterra. Durante aquel recorrido, realizó una serie de maniobras peligrosas antes de sufrir un choque.

This is the moment Raheem Sterling swerved in and out of motorway traffic in a Lamborghini while inhaling nitrous oxide, before crashing into a barrier and being arrested. Faced with overwhelming video evidence from the prosecution, he pleaded guilty to dangerous driving. pic.twitter.com/hDAQJkjEn1 — Crown Prosecution Service (@CPSUK) November 25, 2026

En el marco de la investigación, el extremo reconoció haber manejado de manera imprudente por las carreteras M25, la M3, la A327 y Minley Road. Además, admitió la posesión de seis recipientes de óxido nitroso para su consumo ilegal y haberse negado a proporcionar una muestra a la Policía.

Tras declararse culpable, el ex Chelsea fue condenado a 12 meses de prisión. Sin embargo, evitará ingresar a la cárcel debido a que la ejecución de la pena quedó suspendida durante 18 meses.

Raheem Sterling en el Tribunal de Magistrados de Basingstoke. (Reuters)

La sentencia también incluye 100 horas de trabajos comunitarios y la prohibición de manejar durante dos años. En la audiencia, la jueza describió al acusado como una persona de “ buena reputación” y destacó que “ su carácter ha sido ejemplar”. El futbolista, por su parte, no mostró ninguna reacción al conocer el fallo.

El presente futbolístico de Raheem Sterling

La resolución judicial llega en un momento de incertidumbre para el delantero, que actualmente se encuentra sin club después de haber desarrollado buena parte de su trayectoria en algunas de las instituciones más importantes del fútbol inglés.

A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal. Su etapa más exitosa fue con los Citizens, a los que se incorporó en 2015 y con los que conquistó cuatro títulos de la Premier League.

Raheem Sterling en el Tribunal de Magistrados de Basingstoke. (Reuters)

Con la selección inglesa, en tanto, registró 20 goles en 82 presentaciones. Alcanzó las semifinales del Mundial de Rusia 2018 y la final de la Eurocopa 2020. Su última aparición con el combinado nacional fue durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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